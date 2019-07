FCSB anunță că îl va transfera pe Ionuț Panțîru de la Poli Iași

Ionuţ Panţîru (23 de ani) va fi noul jucător al celor de la FCSB. Acesta este ales de Gigi Becali (61 de ani) pentru postul de fundaş stânga, unde Bogdan Andone (44 de ani), tehnicianul echipei, a avut probleme în acest început de sezon, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Dacian Cioloș reacționează! ‘E primul gest de decenţă şi normalitate în Guvernul condus de Viorica Dăncilă’ .

Patronul vicecampioanei a confirmat faptul că transferul jucătorului adus de Flavius Stoican la Poli Iaşi a intrat în linie dreaptă: ”Da, îl iau pe Panţîru”, a spus Becali, pentru sursa citată. Contactat de ProSport, Ionuţ Panţîru a precizat: "Da, am vorbit cu impresarul meu, am vorbit şi cu Gigi Becali, care mi-a spus că mă vrea. Aştept ok-ul clubului, mă urc în maşină şi am plecat la Bucureşti. În proporţie de 99 la sută cred că voi juca la FCSB. Sunt încântat, mă bucur mult că voi juca la cea mai bună echipă din România".

În urmă cu o săptămână, ieşenii comentau despre transferul lui Panţîru la FCSB. ”Dacă s-ar duce acum la FCSB, Panţîru ar fi ”ucis”. Şi scos de pe piaţă foarte uşor de un alt sistem de antrenament. El trebuie lăsat să crească până la niveul la care devine compatibil pentru echipa naţională. Pentru că, dacă el va continua să se pregătească aşa cum a făcut-o în ultima perioadă şi dacă va continua să se exprime în teren la fel ca în meciurile din acest sezon, Panţîru devine eligibil pentru echipa naţională a României. Este tânăr, este bine angajat pe postul lui, nu se dă în lături de la efort, aţi văzut ce curse a făcut şi ce intrări a avut cu Astra. Poate stăpâni foarte bine banda stângă la echipa naţională”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Citește și: Marian Godină îl umilește pe un fost șef din poliție: ‘Începând de azi îi voi arăta pe toți care fac de râs această meserie’

Edilul crede că un eventual transfer în acest moment ar fi riscant pentru jucător: ”Dacă l-ai scos acum, urmează alt antrenor, alt sistem, altă colaborare, alte meciuri. Dai rateuri, este inevitabil, mai stai pe bancă 2-3 etape şi după aceea te întorci la Iaşi cu antrenamentele, de unde ai plecat. Din punctul meu de vedere, eu l-aş lăsa la Iaşi. E prea devreme să discutăm de un transfer. Eu l-aş lăsa să crească până devine tangibil cu echipa naţională a României, după care la masa discuţiilor vor veni şi alte echipe, cu siguranţă. Nu doar FCSB”, a declarat primarul Mihai Chirica.

La rândul său, întrebat dacă i-a fixat un preţ lui Ionuţ Panţîru, preşedintele executiv Adrian Ambrosie a declarat că fotbalistul ieşean mai poate creşte în valoare la Poli.

Citește și: BOMBĂ Gheorghe Dincă a fost AUDIAT la Craiova pentru o a TREIA victimă -Telefonul ei a fost găsit în locuinţa criminalului

”E greu de stabilit un preţ exact. Panţîru este un jucător important, pe care l-aş vedea fără niciun fel de probleme la FCSB. Este un jucător cu potenţial mult mai mare şi poate creşte la Iaşi. Nu am un preţ de la care să plec, dar dacă va veni o ofertă de la FCSB, vom discuta. Acum este important ca el să înţeleagă ceea ce îi cere antrenorul, să se implice în joc aşa cum a făcut-o foarte bine până acum, dar trebuie să aibă şi constanţă”, a spus Adrian Ambrosie pentru ProSport.