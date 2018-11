FCSB ar putea juca la Pitești sau la Giurgiu în cazul închiderii Arenei Naționale

Gigi Becali a declarat, marţi, că FCSB ar putea juca meciurile de pe teren propriu la Piteşti sau la Giurgiu, dacă primarul Gabriela Firea va închide Arena Naţională. Totuşi, omul de afaceri a spus că va vorbi cu fina sa să nu închidă cel mai mare stadion din ţară şi să schimbe gazonul imediat.

"I-am dat mesaj, o să încerc mâine, să văd, că nu prea răspunde la telefon pentru că are multă treabă. Şi nu e de vină ea pentru ce s-a întâmplat. Măine, dacă nu o găsesc la telefon, mă duc acasă să-i spun că totul se poate repara aducând repede un gazon. Nu se şterge totul, că imaginea asta o să dureze ani. Dar măcar ea, că totul în cârca ei se sparge, să-şi spele cât de cât imaginea în mare parte. Că dacă ţine două, trei luni gazonul, se va vorbi încontinuu aşa şi va rămâne o pată. Dacă bagă repede un gazon, în 4-5 zile, o săptămână, prima dată când jucăm noi peste trei săptămâni... Dacă oamenii vin la Arena Naţională peste trei săptămâni şi văd că se joacă se va mai uita, deşi e greu de uitat. Dacă nu face aşa şi-l închide două, trei luni o să rămână cu o pată, deşi nu e vinovată ea. Eu îi dau sfaturi şi ca naş şi ca bărbat de stadioane, că am fost. Ea e femeie şi nu ştie. Pe ea o învaţă alţii şi nu o învaţă bine", a spus Becali, la Digi Sport.

Becali a ales Stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti pentru meciurile FCSB, provocând însă o reacţie de opoziţie a fanilor echipei locale, FC Argeş. El a luat în considerare şi stadionul din Buzău şi chiar pe cel din Voluntari, deşi despre acesta din urmă a continuat să susţină că nu-i place.

"Dacă suporterii lui FC Argeş nu vor, dacă ei sunt proprietari, nu mai mergem la Piteşti. MM mi-a spus Buzău, că vine stadionul plin. Am spus eu Ploieşti, dar acolo sunt mai fanatici şi nu ne înghit pe noi. Şi am zis Piteşti, unde am avut noi rezultate şi am avut noroc. Noi mergem acolo unde suntem primiţi cu dragoste. Dacă nu găsim dragoste la Piteşti, nu mergem. Putem să mergem ori la Voluntari, ori la Giurgiu. Buduru mi-a spus azi: . Nu-mi place la Voluntari, ăla nu e stadion, parcă e o tarabă, aşa", a afirmat Becali.

El i-a ironizat din nou pe rivalii de la Dinamo pentru transferul lui Gregory Tade: "A făcut foarte bine, e un jucător foarte bun, au făcut o mare achiziţie. Noi l-am avut, eu i-am dat lui Tade o sută şi ceva de mii ca să plece. Şi lui Ţucudean i-am dat 90.000 ca să scap de el. Dar poate face şi el ca Ţucudean. Cum a plecat Ţucudean de la Steaua şi acum e cel mai bun atacant din România după Gnohere. Poate face şi Tade la fel. Dar e foarte bun pentru play-out, ca atacant de play-out este super."

Fotbaliştii mai multor echipe, FCSB, Dinamo, dar şi Astra s-au plâns de starea gazonului de pe Arena Naţională, după meciurile disputate în Liga I. FCSB dispută cele mai multe meciuri pe Arena Naţională, iar în acest an mai are trei partide pe teren propriu.