FCSB nu îl poate lua pe Bilal Laidouni de la FC Voluntari

Aissa Bilal Laidouni (22 de ani) nu va mai ajunge la FCSB, cel puţin pentru moment. Ioan Andone a recunoscut că FC Voluntari a primit o ofertă scrisă din partea vicecampioanei Ligii 1 Betano, dar a refuzat propunerea şi mijlocaşul va continua la gruparea ilfoveană, potrivit mediafax.

Pentru sezonul următor, Laidouni va rămâne la Voluntari. În ciuda pasului important pe care îl putea face jucătorul şi a banilor pe care îi putea încasa clubul, conducerea a decis că e mai bine să păstreze fotbalistul. S-a considerat că este greu să aducă un înlocuitor de valoarea francezului. ”Laidouni va rămâne la noi momentan. Mai are nevoie. Am avut ofertă de la Steaua (n.r. FCSB) pentru el, e reală, dar am considerat că e bine să mai rămână un an la noi”, a declarat Ioan Andone, pentru Telekom Sport.

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care le poate parafa echipa pe care o patronează în această vară, iar Laidouni era una din ţintele sale. Are nevoie de un mijlocaş în locul lui Pintilii, care nu mai poate duce un ritm de joc ridicat, cu două partide săptămânale din cauza vârstei. FCSB este angrenată în Europa League şi are nevoie de un jucător în zona respectivă, dar acum trebuie să se reorienteze.

Mijlocaşul francez a impresionat la Voluntari în stagiunea trecută. A fost unul din oamenii de bază, a pus umărul la salvarea de la retrogradare, iar acest aspect este vizibil din statisticile sale: 32 de meciuri, 6 goluri şi 3 pase decisive. Transfermarkt îi oferă o cotă de piaţă de 600.000 de euro.