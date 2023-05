FCSB - Rapid | Andrea Compagno: 'Cred că am plătit prea mult pentru pierderea meciului cu Farul'

Atacantul echipei de fotbal FCSB, Andrea Compagno, a declarat, la finalul derby-ului cu Rapid, pierdut cu 1-5, că dezamăgirea pierderii titlului de campioană în etapa trecută, cu Farul Constanţa, a condus la eşecul de sâmbătă de pe Arena Naţională, scrie Agerpres.

"E o pierdere mare, cred că am plătit prea mult pentru pierderea meciului cu Farul. Dezamăgirea cred că a fost prea mare. Când pierzi cu 1-5 e normal că nu merge ceva nici din atitudine, cu capul eram la dezamăgirea de la meciul cu Farul. Când am venit aici, eram pe locul 14, după aia ne-am luptat la titlu. Eu am fost mândru să fiu alături de aceşti colegi. Nu cred că puteam să facem mai mult de atât. Ne-am luptat cu o echipă foarte bună a Farului, cu un antrenor foarte bun. Asta este, ăsta este fotbalul, mergem înainte", a spus Compagno la DigiSport.

Jucătorul italian s-a arătat dezamăgit de afirmaţiile patronului Gigi Becali, care şi-a arătat intenţia de a-l ceda la o altă echipă dacă primeşte o sumă considerabilă.

"Nu ştiu ce fac. Am auzit că dacă ajunge o ofertă, patronul mă vinde. Vom vedea, ce să fac eu? Nu-mi doresc plecarea. Dacă patronul zice aşa, ce să fac? Nu pot să ştiu cât este valoarea mea. Eu am dat 21 de goluri, din păcate nu am fost bun pentru echipă să câştigăm titlul. Aici ăsta era visul, eu sunt foarte supărat pentru asta, nu pentru alte lucruri. Vom vedea ce e mai bine pentru echipă, pentru mine. Am auzit doar că patronul vrea să mă vândă. Nu e important dacă eu sunt dezamăgit sau nu, asta a zis patronul şi vom vedea. Poate că patronul nu este fericit că nu am reuşit să ajut echipa să îndeplinească obiectivul. Eu de când am venit, am foarte puţin să îmi reproşez. Nu se ştia dacă echipa ajunge în play-off, am ajuns, am bătut toate echipele şi am ajuns la 45 de minute să luăm titlul, dar Farul a fost mai bună ca noi", a mai spun Andrea Compagno.

FCSB a fost surclasată de Rapid Bucureşti cu scorul de 5-1 (3-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010.