FCSB - Rapid: Elias Charalambous se declară dezamăgit de înfrângerea suferită în fața giuleștenilor

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, că este foarte dezamăgit de înfrângerea cu 5-1 suferită în derby-ul cu FC Rapid şi de faptul că formaţia sa încheie sezonul în acest fel, scrie Agerpres.

"Sunt foarte dezamăgit de rezultat şi de faptul că încheiem sezonul în acest fel. Se ştie că am avut o săptămână dificilă (n.r. - după ratarea titlului), dar asta nu este o scuză pentru ceea ce s-a întâmplat azi. Am spus că vrem să jucăm pentru suporterii noştri. Ei au venit să ne vadă, însă pentru noi a fost o seară foarte slabă. Vreau să le cer scuze suporterilor pentru că au venit în număr mare azi, dar nu i-am răsplătit. A fost o seară grea pentru noi, însă nu trebuie să uităm ce au făcut aceşti jucători înainte. Nu putem spune că aceşti jucători nu au făcut nimic din cauza unui singur rezultat", a spus tehnicianul.

Acesta a explicat că formaţia sa a pierdut din cauza greşelilor şi nu ca urmare a evoluţiei adversarilor.

"Dacă vrem să găsim scuze, putem găsi foarte multe. Însă pentru mine scuzele nu există. Cel mai important e că nu am avut o evoluţie aşa cum ne-am fi dorit. A fost o seară foarte proastă pentru noi toţi. Să începem acum să căutăm scuze sau să acuzăm pe unul sau altul nu este corect. Azi nu contează ce a făcut Rapid, contează ce nu am făcut noi. Nu am jucat ceea ce trebuia şi pot spune 100% că am pierdut meciul din cauza greşelilor noastre, nu ca urmare a jocului adversarilor. Sigur, au fost mai buni, însă nu am fost noi azi pe teren", a afirmat antrenorul.

"Întotdeauna urmează o nouă zi, nu putem rămâne pe loc. Ne vom relaxa în vacanţă şi vom începe noul sezon într-un mod corect pentru a ne îndrepta greşelile făcute anul acesta. Eu sunt mândru de jucătorii mei, de ceea ce au făcut în acest sezon. Azi sunt sigur că sunt trişti şi dezamăgiţi, însă eu nu uit ce au făcut înainte de acest meci. Jucătorii, la fel ca şi mine, vor suferi o zi, două, trei, însă la un moment dat trebuie să ne concentrăm pe viitor", a adăugat Charalambous.

FCSB a fost surclasată de Rapid Bucureşti cu scorul de 5-1 (3-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci considerat în deplasare, în etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.

Rapid a egalat cea mai categorică victorie obţinută în meciurile directe cu roş-albaştrii, din 2010.