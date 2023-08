FCSB - ŢSKA 1948: Elias Charalambous, mulțumit de calificare și cu gândul la partida de foc cu CFR

Antrenorul formaţiei FCSB, Elias Charalambous, a afirmat, joi seara, după calificarea în turul al treilea preliminar al Europa Conference League, că, aşa cum a anticipat, un procent de doar 1% de relaxare a echipei sale i-a adus acesteia probleme în partida cu ŢSKA 1948, scos 3-2, pe stadionul Arcul de Triumf, informează Agerpres.

"Am spus de ieri că va fi foarte greu dacă nu eşti concentrat 100% toate cele 90 de minute. Păţeşti astfel de lucruri şi dacă nu reuşeşti să înscrii, intri într-o oarecare criză. Am fost un pic relaxaţi, ştiam că dacă suntem relaxaţi şi 1% vom avea probleme. E bine că ne-am calificat şi acum ne concentrăm pe ce se va întâmpla în turul următor. Am observat că avem problemele noastre, dar aşa cum am mai spus, în fotbal nu trebuie să te relaxezi nici măcar o secundă. Concentrare 100%, timp de 90 de minute, asta trebuie să facem. Câteodată, din punct de vedere mental, atunci când ai 1-0 în primul meci şi conduci cu 1-0 în al doilea se întâmplă, dar trebuie să fii concentrat 90 de minute. Am avut până la urmă atitudinea corectă şi am reuşit să ne calificăm", a spus Charalambous la Digisport.

Tehnicianul cipriot a afirmat că echipa sa a resimţit lipsa suporterilor pe stadionul Arcul de Triumf şi s-a arătat mulţumit că va juca în faţa unei asistenţe numeroase partida cu CFR Cluj, de duminică, pe stadionul Steaua.

"Nu avem timp acum, trebuie să ne recuperăm până duminică, când vom juca în Ghencea cu un stadion plin. Sunt foarte importanţi pentru noi suporterii, astăzi ne-au lipsit. Încercăm să dăm tot ce putem pentru a câştiga cele trei puncte cu CFR", a mai spus Charalambous.

FCSB s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa bulgară ŢSKA 1948 cu scorul de 3-2 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

În turul al treilea preliminar, FCSB va avea o adversară dificilă, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, roş-albaştrii urmând să joace primul meci pe teren propriu, în data de 10 august, iar manşa secundă în deplasare, pe 17 august.