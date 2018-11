Felix Rache, reacţie la lista 'puciştilor' PSD care s-au răzgândit: 'Fifor e singurul care poate să nu spună adevărul şi în Postul Crăciunului'

Felix Rache, fost consilier al premierului Mihai Tudose, reacţionează sarcastic la lista celor 24 de lideri PSD care au semnat pentru demiterea lui Dragnea, listă publicată în exclusivitate de STIRIPESURSE.RO. Rache îl "taxează" pe Mihai Fifor, fostul ministru al Apărării, care susţine în continuare că semnătura lui de pe listă a fost falsificată.

"Am vazut pe www.stiripesurse.ro lista cu cei 24 de membri in CEX-ul PSD care au semnat pentru ca Dragnea sa nu mai fie presedintele partidului. Din cei 24, doar 12 si-au mai pastrat votul in CEX. Unul a spus ca nu a stiut ce semneaza, cand scrie, in titlu, cat roata carului, motivul pentru care se strangeau semnaturile, altul a iesit si a declarat ca el nu ar cere niciodata demisia celui care i-a fost ca un parinte si l-a ajutat. Acest 'altul' e numarul 12 pe lista, Mihai Fifor. Ma gandesc ca Fifor e singurul care poate sa nu spuna adevarul si in Postul Craciunului, el are dezlegare in tot timpul anului, nu numai in campania electorala. Prietenia pentru Liviu Dragnea nu a incetat, asa ne-au lasat sa intelegem Fifor si cei care au semnat sa il demita pe Dragnea si s-au razgandit. Si ei se inscriu în tabăra celor mai buni prieteni ai lui Dragnea: Klaus Iohannis si Augustin Lazar. Stau și ma gândesc ca Dragnea e singurul om fără dusmani, dar cu multi prieteni. La PSD, Dragnea ii minte pe baroni, baronii il mint pe Dragnea, fara de minte cati or fi?", scrie Felix Rache pe Facebook.

