Fenechiu: Guvernul va decide miecuri dacă îşi va asuma răspunderea pe modificarea legilor Justiţiei

Liderul grupului senatorial PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că Guvernul va analiza miercuri dacă îşi va asuma răspunderea pe modificarea legilor Justiţiei, în contextul în care Comisia juridică a Senatului a prorogat două termene privind pensionarea anticipată a magistraţilor şi creşterea numărului judecătorilor în completele inferioare.

"Sub rezerva întocmirii rapoartelor, ele (n.r.- ordonanţele) pot intra miercuri în plenul Senatului. Ordonanţa care se referea la INM a fost amânată pentru februarie, cea care se referea la vechimea necesară pensionării magistraţilor a fost amânată cu doi ani de zile şi cea privind completele un an. S-a avut în vedere că la anul pe vremea asta vom fi în campanie electorală şi cred că nu este normal să discutăm problemele magistraţilor în campanie electorală. Acesta este motivul pentru care s-a optat pentru doi ani (n.r. - de amânare)", a afirmat Fenechiu, la Senat, conform AGERPRES.El a explicat că Guvernul a anunţat că îşi angajează răspunderea "în contextul în care nu era foarte sigur de feedback-ul pe care majoritatea PSD din Senat, care este for decizional (n.r. în acest caz), o să-l dea la solicitările Guvernului"."Cu siguranţă, azi, în şedinţa de Guvern, vor lua decizia dacă îşi vor asuma răspunderea Guvernului pe câte dintre ordonanţele discutate astăzi şi în ce manieră. E de analizat care este efectul, în contextul în care acestea intră în plen. Pe de altă parte, PSD poate mâine, pur şi simplu, să le scoată din plen, având majoritate, noi să ne angajăm răspunderea, să nu facă o moţiune de cenzură, şi în februarie să vină să adopte modificările. Este un joc de-a v-aţi ascunselea care trebuie foarte bine analizat", a adăugat Fenechiu.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni că Guvernul va sesiza marţi Parlamentul cu privire la angajarea răspunderii pentru trei proiecte de lege: cele referitoare la legile justiţiei, la abrogarea Ordonanţei de urgenţă 51/2019 şi legea plafoanelor bugetare.Comisia juridică a Senatului a decis marţi prorogarea termenului referitor la intrarea în vigoare a pensionării anticipate a magistraţilor până la 1 ianuarie 2022, menţinându-se astfel pentru următorii doi ani vechimea minimă de 25 de ani.De asemenea, senatorii jurişti au decis să proroge pentru 1 ianuarie 2021 termenul de la care numărul judecătorilor în completele inferioare va creşte de la doi la trei.Dezbaterea celorlalte două ordonanţe privind legile Justiţiei care vizează, printre altele, modificări legate de vechimea pentru accederea în Institutul Naţional al Magistraturii (OUG 7/2019 şi OUG 12/2019), au fost amânate pentru luna februarie, la începutul viitoarei sesiuni parlamentare.Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 92/2018 va intra în dezbaterea plenului Senatului, for decizional în acest caz.