Fenomen extrem de rar în Kuwait, una dintre cele mai călduroase țări din lume: furtună de grindină spectaculoasă/ Video

O furtună rară de grindină în Kuwait, una dintre cele mai calde ţări deşertice din lume, i-a făcut să se bucure pe unii locuitori, însă îngrijorează cercetători în privinţa consecinţelor modificărilor climatice asupra acestei ţări bogate de la Golful Persic, relatează AFP.

”N-am mai văzut atâta grindină iarna de 15 ani”, declară AFP fostul director al Departamentului de meteorologie din Kuwait, Mohammed Karam.

Grindina a căzut miercuri, dar şi marţi, la Umm al-Hamam, la aproximativ 50 de kilometri sud de capitala Kuewait.

Copii s-au îmbrăcat gros pentru a se duce să adune grindină, iar navigatori pe Internet au ”inundat” reşele de socializare cu fotografii şi înregistrări video în care apar drumuri pline de grindină.

În unele zone a plouat puternic, potrivit serviciilor meteorologice, care preconizează o îmbunătăţire a vremii.

Grindina cade ”rar” în Kuwait, însă acest fenomen rar s-ar putea multiplica în anii viitori, din cauza modificărilor climatice, avertizează Mohammed Karam.

În această ţară de la Golful Persic, bogată în petrol, vara se înregitrează călduri extreme, iar Kuwaitul riscă să devină un loc în care să nu se poată trăi în anumite perioade ale anului, din cauza încălzirii globale, potrivit unor cercetători.

În 2016, Kuwaitul a înregistrat un record mondial de 54 de grade Celsius.

În anumite părţi ale ţării, temperaturile ar putea creşte cu 4,5 grade Celsius faţă de temperaturile medii istorice în perioada 2071-2100, estimează Autoritatea Publică a Mediului.

