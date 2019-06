Fenomen imprevizibil în campusul unei universități - Cea mai mare floare din lume, cu miros de cadavru, a înflorit

Cea mai mare floare din lume, Amorphophallus titanum, care emite un miros de cadavru în putrefacţie, a înflorit weekendul trecut în campusul unei universităţi americane, California State University din oraşul Long Beach, informează DPA, potrivit Agerpres.

Înflorirea acestei plante, cunoscută şi sub numele de "floarea-cadavru", reprezintă un fenomen imprevizibil şi are loc, de obicei, la un interval cuprins între cinci şi zece ani. Iniţial, specialiştii californieni se aşteptau ca planta să înflorească în perioada 22-23 mai, însă floarea sa a preferat să mai aştepte o săptămână şi s-a deschis abia în weekendul trecut.Această plantă tropicală se află în campusul californian, între Molecular and Life Sciences Center şi Hall of Science.Amorphophallus titanum este originală din pădurile tropicale de pe insula indoneziană Sumatra şi este cunoscută şi sub denumirea de "Titan arum". Floarea acestei plante este considerată cea mai mare din lume, însă, din punct de vedere tehnic, ea reprezintă o inflorescenţă, fiind de fapt un ciorchine de flori. Când se deschide, floarea poate să ajungă la o înălţime de peste 1,8 metri şi să atingă un diametru de 1,2 metri.

Perioada de înflorire durează de obicei doar 24 de ore, dar, din cauza temperaturilor mai scăzute din zona temperată în care se află, floarea plantei californiene ar putea să rămână deschisă până la 48 de ore, au declarat reprezentanţii universităţii.



Ea a fost denumită "Phil", în semn de omagiu adus regretatului R. Philip Baker, un fost profesor de botanică al universităţii californiene.



Planta este celebră, nu doar pentru inflorescenţa ei rară, dar şi pentru mirosul ei foarte greu, care se aseamănă cu cel al cărnii intrate în putrefacţie.



Înflorirea plantei "Phil" a fost anunţată duminică, pe Twitter, de Brian Thorson, tehnician în botanică la facultatea de ştiinţe biologice din cadrul California State University din Long Beach.