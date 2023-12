Ferma Dacilor s-a construit fără autorizaţie! Prefectul de Prahova dă totul în vileag după tragedia de Crăciun / Ce spune primarul comunei

Prefectul de Prahova, Virgiliu Nanu, spune că la Ferma Dacilor s-a construit fără autorizaţie, intrându-se în legalitate abia în 2020, când pentru acele construcţii a fost obţinut un certificat de edificare a construcţiei.

"Nu au autorizaţie de construire. Au intrat în legalitate, în baza legii, în sensul că toate construcţiile după 2001, dar mai vechi de 3 ani, pot intra în legalitate făcând un raport de expertiză şi, bineînţeles, eliberarea unui certificat de edificare a construcţiei. Au intrat în legalitate în 2020. S-a făcut un PUZ, terenul respectiv a intrat în intravilan în baza acelui PUZ, iar ulterior au intrat în legalitate în baza acestor documente", a declarat Nanu, pentru AGERPRES.

Întrebat dacă s-a construit fără autorizaţie, prefectul a confirmat: "au construit fără a avea autorizaţie".

Conform site-ului oficial al complexului turistic de la Tohani, bazele afacerii au fost puse în 2013."Pentru motivele de mai sus, din dragoste pentru natură şi pentru gastronomia tradiţională, în 2013 am pus bazele Fermei Dacilor, gândită ca un proiect de, şi pentru familie", arată sursa citată.Primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, spune că nu a fost în control la acest complex turistic, motivând faptul că nu a putut lua legătura cu proprietarul din acte."S-au edificat clădirile- pensiune şi restaurant şi spaţii de cazare, în timp (...) Nu am fost în control. (...) Acolo este proprietară o anumită doamnă din Bucureşti, am încercat să luăm legătura cu ea, nu s-a putut lua legătura cu ea. (...) A fost control inopinat", a declarat primarul.Întrebat ce voia să verifice, acesta a indicat "partea de urbanism"."Am vrut să verificăm existenţa acelor construcţii pe parte de urbanism. Proprietara sau cine e împuternicit a venit cu o autorizaţie de la Ministerul Turismului în care era specificat că sunt autorizaţi de Ministerul Turismului şi atunci am considerat că e autorizată această... Normal, ar fi trebuit să ceară o autorizaţie de funcţionare pe care nu au cerut-o", a adăugat edilul.