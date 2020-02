Festivalul ARTmania - Fish, Port Noir şi Testament sunt noile nume confirmate pentru ediţia din acesta an

Fish, Port Noir şi Testament sunt noile nume confirmate pentru ediţia din acesta an a festivalului ARTmania, care va avea loc la Sibiu în zilele de 24 şi 25 iulie potrivit news.ro.

Figură importantă în rockul progresiv şi fost solist al cunoscutei trupe Marillion, Derek William Dick - cunoscut sub numele Fish - va cânta în premieră în România, la ARTmania, ca parte din turneul de promovare a albumului de studio „Weltschmerz”, despre care spune că va fi ultimul al său.

Cu o carieră de patru decenii, Fish şi-a consolidat notorietatea internaţională ca vocalist al Marillion, cu care a cântat din 1981 până în 1988. Solo, Fish a explorat mai multe arii artistice, de la rock la folk şi pop contemporan, a lansat zece albume - de la debutul „Virgil in a Wilderness of Mirrors”, lansat în 1990, la „Weltschmerz”, programat să apară în luna mai a acestui an.

Port Noir (Suedia) este un trio în continuă afirmare pe scena muzicală internaţională. Muzica grupului este o îmbinare a stilurilor progressive, hip-hop şi R&B. Proiectul a fost înfiinţat în 2011 şi este alcătuit din Love Andersson (bas, voce), AW Wiberg (tobe) şi Andreas Hollstrand (chitară, clape). De la materialul de debut, „Puls” (2013), la „Any Way the Wind Carries” (2016) şi până la cel mai recent, „The New Routine” (2019), trupa şi-a continuat ascensiunea, ajungând în turneu alături de formaţii precum In Flames, Pain of Salvation şi Karnivool.

Testament (SUA) este una dintre cele mai importante formaţii de thrash metal şi una dintre primele trupe metal care a cunoscut succesul şi în mainstream, odată cu lansarea albumului „Big Four of Thrash”.Fondată în 1982, în California, sub numele Legacy, trupa a lansat 12 albume de studio (al 13-lea urmând în acest an), 4 albume live, 5 compilaţii, 12 single-uri şi 3 DVD-uri, care au fost vândute în peste 14 milioane de copii în întreaga lume.

Anul acesta, trupa va lansa „Titans Of Creation”.

Cele trei noi confirmări se alătură seriei de artişti deja anunţaţi: Amon Amarth, Clutch, Cult of Luna, My Dying Bride, Myrkur şi The Vintage Caravan.

Abonamentele pentru ediţia aniversară a festivalului ARTmania pot fi achiziţionate de pe artmaniafestival.ro, blt.ro, iabilet.ro, kompostor.ro şi eventim.ro. În prezent, mai sunt disponibile 500 de abonamente la preţul de 290 lei/ buc. După epuizarea acestora, abonamentele individuale vor avea preţul de 320 lei/ buc.