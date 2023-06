Festivalul B-FIT in the Street! - Acrobaţii aeriene, spectacole pe apă, personaje fantastice şi instalaţii vivante, între 30 iunie şi 2 iulie

Trei zile de spectacole pe apă, acrobaţii aeriene, instalaţii vivante, muzică live, spectacole itinerante şi personaje fantastice vor fi în Bucureşti între 30 iunie şi 2 iulie, cu peste 200 de artişti din Spania, Franţa, Italia şi Ţările de Jos care vin la cea de-a douăsprezecea ediţie a Festivalului B-FIT in the Street, potrivit news.ro.

În premieră, râul Dâmboviţa devine scena a două spectacole pe apă la B-FIT in the Street!

Iniţiat în anul 2008, B-FIT in the Street! este singurul festival de teatru de stradă din Bucureşti. Devenit un reper al sezonului estival în Bucureşti, B-FIT in the Street! se bucură la fiecare ediţie de un public de cel puţin 20.000 de participanţi. Ajuns la cea de-a douăsprezecea ediţie, B-FIT in the Street! se desfăşoară în acest an între 30 iunie şi 2 iulie şi este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, alături de Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism a Municipiului Bucureşti.

În deschiderea festivalului, artiştii francezi de la Gratte Ciel prezintă vineri, 30 iunie, de la ora 16.00, în Piaţa Universităţii, cea mai recentă producţie din repertoriul companiei, spectacolul de acrobaţie aeriană RoZéo. Descris ca o instalaţie vivantă ce îndeamnă la reverie, în care artiştii performează pe structuri metalice modulare se lasă purtaţi de adieri imperceptibile şi intră în dialog cu peisajul, RoZéo a participat la festivaluri de anvergură din Spania şi Franţa.

Sâmbătă şi duminică, spectacolele încep de la ora 18.00 până la ora 23:00 şi invită spectatorii la peste cinci ore de teatru stradal în hotspot-urile B-FIT in the Street! #12: Piaţa Universităţii, Muzeul Naţional de Artă al României, Piaţeta Teatrului Odeon, Piaţa George Enescu, Calea Victoriei, Splaiul Independenţei şi Centrul Istoric (Piaţa Roma, str. Lipscani, str. Gabroveni)

Marionete gigant inspirate din fabulele lui La Fontaine, papagali pe picioroange, toboşari Batucada, dansatori de cabaret şi creaturi iluminate de mari dimensiuni se plimbă pe străzile oraşului şi antrenează trecătorii să se bucure de petrecerea stradală B-FIT in the Street!

Atmosfera festivă este completată de artiştii italieni în cadrul show-ului muzical interactiv Street Piano, în faţa Muzeului Naţional de Artă al României, de asemenea, şi de artiştii Flower Sway Poles care dansează pe flori albe uriaşe în Piaţa Universităţii şi de instalaţiile sonore Big Ears răspândite în mai multe puncte din oraş, de la Piaţa George Enescu, la Piaţa Universităţii, la Bulevardul Regina Elisabeta, Palatul CEC şi Splaiul Independenţei.

Serile de festival se încheie cu reprezentaţii ale unor spectacole nocturne de mare anvergură, ce promit să transforme total peisajul urban prin poveşti suprarealiste. Printre cele mai aşteptate momente B-FIT in the Street! ale fiecărei ediţii, spectacolele de acrobaţie aeriană revin în Piaţa George Enescu în prima şi ultima zi de festival. Vineri, 30 iunie, de la ora 20.00, artişti ai celor mai cunoscute companii internaţionale de circ, precum Cirque du Soleil, Les Tambours du Bronx, La Cie Hervé Koubi, Cie Gallott prezintă în Piaţa George Enescu producţia franceză „Tawa”.

Un spectacol jucat la 360 de grade, „Tawa” îmbină acrobaţia aeriană cu dansul şi muzica live, cu numere incredibile de forţă şi rezistenţă umană, şi culminează cu o explozie cromatică spectaculoasă.

Punctul culminant al festivalului de la Bucureşti este programat în seara zilei de sâmbătă, 1 iulie, cu două spectacole de mare anvergură. Pentru prima dată în istoria festivalului, B-FIT in the Street! transformă râul Dâmboviţa într-o scenă de teatru pe apă. După Sena din Paris, Arno în Florenţa şi Tibru din Roma, spectacolul fluvial „DriFT” al companiei franceze Ilotopie ajunge la Bucureşti sâmbătă, 1 iulie, pe râul Dâmboviţa - Splaiul Independenţei. Parada celor 100 de personaje transparente va începe de la ora 21.00 şi poate fi urmărită de pe cheiul Dâmboviţei, din zona Podului Izvor până la Piaţa Naţiunile Unite.

Al doilea spectacol nocturn al serii de 1 iulie, „The Whale Street Show” din Franţa este o adaptare a celebrului roman de aventuri „Moby Dick”. De la ora 21.45, străzile oraşului devin paginile poveştii lui Melville, începând de pe Dâmboviţa - zona Podul Naţiunile Unite continuând spre Calea Victoriei la intersecţia cu Bulevardul Regina Elisabeta. Artişti de circ şi dansatori pun în scenă întâlnirea cu personajul legendar Moby Dick, urmărirea lui şi lupta finală pe ritmul muzicii live.

Duminică, 2 iulie, de la ora 21.00, în Piaţa George Enescu, spectacolul companiei Sonics din Italia „Meraviglia” promite să introducă audienţa în lumea basmelor şi să o cucerească prin prezenţa unor efecte vizuale speciale, iar cei prezenţi la reprezentaţia Nouveau Cirque vor asista la momente inedite ce îmbină poezia şi performanţele atletice la mare înălţime.

Detalii despre programul B-FIT in the Street! 2023 sunt disponibile pe arcub.ro şi fitsb.ro.