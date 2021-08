Festivalul de Film Central-European se va desfăşura în perioada 1 - 5 septembrie, în mai multe spaţii din Timişoara

Festivalul de Film Central European, care se va desfăşura în perioada 1 - 5 septembrie în mai multe spaţii din Timişoara (Piaţa Unirii, Aula Magna a Universităţii de Vest, Grădina de Vară Capitol, Casa Artelor şi Ambasada/Faber), revine la formula originală cu şase module.

Modulelor consacrate - Competiţie (filme din ultimii doi ani, central-europene, sud-est europene sau coproducţii, premiate la diverse festivaluri, reprezentative pentru ţările din care provin), Panorama, Filme studenţeşti, Filme documentare, Filme pentru copii, plus Focus Norvegia - li se adaugă lansarea de carte "Cinema în RSR. Conformism şi disidenţă în industria ceauşistă de film", potrivit agerpres.ro.

Categoria evenimente conexe mai conţine atelierele de educaţie cinematografică ale celor de la Asociaţia Culturală Contrasens, dedicate tinerilor între 14 şi 26 de ani.

Festivalul debutează miercuri, la Aula Magna a UVT cu Focus Norvegia ("Alegerea regelui/The King's Choice/ Kongens nei", un film biografic, de război). În Piaţa Unirii, de la ora 21,00 are loc Gala de deschidere a festivalului cu filmul "Manasse" (România, 1925, acompaniat live de Mădălina Pavăl & Band). Joi, în Aula Magna a UVT rulează pelicula "Mere"/ "Apples"/ "Mila" (avanpremieră, Grecia-Polonia-Slovenia, 2020), urmată de proiecţia "Din câte ştiu"/ "As Far As I Know"/ "Legjobb tudomasom szerint" (avanpremieră, Ungaria).

În Grădina de Vară Capitol se prezintă "Succes de public"/"The Big Hit"/ "Un triomphe" (avanpremieră, Franţa, 2020), iar la Casa Artelor este programat un workshop Asociaţia Contrasens 90' şi un atelier - ecranizări după benzi desenate (Bogdan Movileanu). De la ora 21,00 rulează scurtmetraje studenţeşti UNATC ("Scurtă lecţie de ornitologie", "Random chocolate facts about us", "Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste", "Something Blue", "Întâlniri apropiate de gradul I", "Vânătoarea de cerbi").

Vineri, la Aula Magna se proiectează "Priveşte spre cer" / "What Do We See When We Look at the Sky?"/ "Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?" (avanpremieră, Germania-Georgia, 2021), urmată de "Rondul de noapte" (avanpremieră, România), iar în Grădina de Vară Capitol "Lebensdorf + Q&A" (avanpremieră, România, 2021). La Casa Artelor sunt programate workshop-ul Asociaţiei Contrasens '90 şi atelierul despre casting, urmat de documentarul "Swamp City" (România, 2021). Sâmbătă, în Aula Magna se proiectează "Lecţii de persană"/ "Persian Lessons" (avanpremieră, Rusia-Germania-Belarus, 2020), "Gipsy Queen + Q&A" (avanpremieră, Germania-Austria/ Germany-Austria, 2019), La Grădina Capitol, "Un loc ca oricare altul" / "Nowhere Special" (avanpremieră, Anglia-Italia-România, 2020), iar la Casa Artelor

vor fi programate un workshop cu Asociaţia Contrasens 90', Secvenţe memorabile din filme româneşti şi documentarul "România sălbatică".

Duminică, la FABER/AMBASADA are loc o lansare de carte, "Bogdan Jitea - Cinema în RSR. Conformism şi disidenţă în industria ceauşistă de film", urmată de "Focus Norvegia", în Aula Magna a UVT - "În pădurea lui Huckybucky"/ "In the Forest of Huckybucky"/ "Dyrene i Hakkebakkeskogen" (Norvegia-Olanda), la Casa Artelor, "All My Other Bags AreChanel" - atelier de făcut genţi eco-friendly din bannere reciclate, iar în Grădina Capitol, de la ora 21.00, Gala de premiere + proiecţie Complet necunoscuţi + Q&A cu Octavian Strunilă, Anca Dumitra (avanpremieră, România, 2021).

Central European Film Festival Timişoara este un proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar general al Centrului de Proiecte al Municipiului Timişoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului şi al Consiliului Local Timişoara, susţinut de Centrul Naţional al Cinematografiei, Uniunea Cineaştilor din România şi JTI.