Festivalul de Film de la Berlin a anunţat programul complet al competiţiei

Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin a anunţat programul complet al competiţiei, potrivit news.ro.

Filmul de deschidere anunţat este drama irlandeză "Small Things Like These", cu Cillian Murphy din "Oppenheimer" şi regizat de Tim Mielants ("Peaky Blinders"). În "Small Things", a cărei acţiune este plasată în anii 1980, Murphy interpretează rolul unui tată devotat şi comerciant de cărbune care descoperă adevăruri şocante despre Spălătoriile Magdalene din Irlanda, azilurile pentru tinere femei "decăzute", administrate de instituţii romano-catolice din anii 1820 până în 1996. Eileen Walsh, Michelle Fairley şi Emily Watson joacă, de asemenea, în această dramă, scrie Variety.

Printre producţiile speciale anunţate anterior se numără: "Spaceman", de la Netflix, cu Adam Sandler şi Carey Mulligan; "Treasure", filmul cu Stephen Fry şi Lena Dunham; "Cuckoo", un film de groază cu Hunter Schafer, care a debutat în "Euphoria"; serialul TV italian "Dostoevskij", realizat de Damiano şi Fabio D'Innocenzo; "Sasquatch Sunset", cu Riley Keough şi Jesse Eisenberg; filmul "Seven Veils" al Amandei Seyfried şi documentarul "Wu Suo Zhu" ("Abiding Nowhere"), al lui Tsai Ming-liang.

Lupita Nyong'o va conduce juriul din acest an, marcând al doilea an consecutiv în care festivalul are o femeie preşedinte (la ediţia de anul trecut a fost Kristen Stewart). "Lupita Nyong'o întruchipează ceea ce ne place în cinematografie: versatilitatea de a îmbrăţişa proiecte diferite, de a se adresa unor publicuri diferite şi consecvenţa faţă de o idee destul de recognoscibilă în personajele sale, oricât de diverse ar părea acestea", au declarat într-un comunicat directorii Berlinale, Mariëtte Rissenbeek şi Carlo Chatrian.

Regizorul filmului "Killers of the Flower Moon", Martin Scorsese, va primi Ursul de Aur onorific. Scorsese are o lungă istorie cu Berlinale, după ce a proiectat în festival "Raging Bull", "Cape Fear", "Gangs of New York" şi "Shutter Island".

Ediţia din acest an va fi ultima sub conducerea lui Rissenbeek şi Chatrian. Fosta directoare a Festivalului de Film BFI de la Londra, Tricia Tuttle, va prelua conducerea începând din 2025.

Festivalul de Film de la Berlin se va desfăşura între 15 şi 25 februarie.

ENCOUNTERS

“Arcadia” de Yorgos Zois

“Cidade; Campo” de Juliana Rojas

“Demba” de Mamadou Dia

“Direct Action” de Guillaume Cailleau and Ben Russell

“Dormir de olhos abertos (Sleep With Your Eyes Open)” de Nele Wohlatz

“The Fable” de Raam Reddy

“Une famille (A Family)” de Christine Angot

“Favoriten” de Ruth Beckermann

“Ivo” de Eva Trobisch

“Khamyazeye bozorg (The Great Yawn)” de Aliyar Rasti

“Kong fang jian li de nv ren (Some Rain Must Fall)” de Qiu Yang

“Maos no fogo (Hands in the Fire)” de Margarida Gil

“Matt and Mara” by Kazik Radwanski

“Through the Graves the Wind Is Blowing” de Travis Wilkerson

“Tu me abrasas (You Burn Me)” de Matias Pineiro

Competiţia internaţională

“Small Things Like These” de Tim Mielants

“Another End” de Piero Messina

“Architecton” de Victor Kossakovsky

“Black Tea” de Abderrahmane Sissako

“La Cocina” de Alonso Ruizpalacios

“Dahomey” de Mati Diop

“A Different Man” de Aaron Schimberg

“L’Empire (The Empire)” de Bruno Dumont

“Gloria!” de Margherita Vicario

“Hors du temps (Suspended Time)” de Olivier Assayas

“In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love)” by Andreas Dresen

“Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)” de Behtash Sanaeeha şi Maryam Moghaddam

“Langue Etrangere” de Claire Burger

“Me el Ain (Who Do I Belong to)” de Meryam Joobeur

“Pepe” de Nelson Carlos De Los Santos Arias

“Shambhala” de Min Bahadur Bham

“Sterben” de Matthias Glasner

“Des Teufels Bad (The Devil’s Bath)” de Severin Fiala şi Veronika Franz

“Vogter (Sons)” de Gustav Moller

“Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs)” de Hong Sangsoo