Festivalul de Film de la Karlovy Vary va prezenta anul acesta 16 filme în aproximativ 100 de cinematografe din Cehia

Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, a cărui ediţie a fost anulată anul acesta, va prezenta 16 filme în 96 de cinematografe din Cehia pe parcursul a nouă zile, potrivit Variety.

Organizatorii celui mai important eveniment de gen din Europa Centrală şi de Est au anunţat că din selecţia făcută pentru ediţia de anul acesta au ales câteva lungmetraje care vor rula în 80 de oraşe din ţară, conform News.ro.

Proiecţiile vor avea loc sub numele „KVIFF at Your Cinema”, nume dat programului care, de obicei, are loc după încheierea ediţiei festivalului.

„KVIFF at Your Cinema” va avea loc în perioada 3 - 11 iulie, cea în care era programată ediţia de anul acesta.

Fiecare film va rula o singură dată în fiecare sală de cinema.

„Pentru că, din cauza situaţiei, cinefilii nu vor putea veni anul acesta la Karlovy Vary, am decis să le ducem măcar o parte din festival”, a spus preşedintele evenimentului, Jiří Bartoška. „Este felul nostru de a mulţumi vizitatorilor, invitaţilor şi cinefililor care creează atmosfera fantastică a festivalului în fiecare an”.

Printre titlurile ce vor fi prezentate se numără: „Luxor”, de Zeina Durra, „Identifying Features”, de Fernanda Valadez, „The Mole Agent”, de Maite Alberdi, „Babyteeth”, de Shannon Murphy, „Proxima”, de Alice Winocour, „Ema”, de Pablo Larraín, şi „Mogul Mowgli”, de Bassam Tariq.

Cea de-a 55-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Karlovy Vary este programată să aibă loc între 2 şi 10 iulie 2021.