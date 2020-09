Festivalul de Film pentru Publicul Tânăr va avea loc în Bucureşti, cu proiecții în aer liber

Cea de-a 12-a ediţie KINOdiseea - Festivalul de Film pentru Publicul Tânăr va avea loc în Bucureşti între 17 septembrie şi 11 octombrie şi va aduce pe marile ecrane cele mai noi producţii dedicate copiilor, filme şi animaţii clasice create de studiourile Disney şi Pixar, dar şi scurtmetraje pentru toate grupele de vârstă, completate de ateliere de film.

Anul acesta proiecţiile au loc în fiecare final de săptămână şi se vor desfăşura exclusiv în aer liber, în grădinile Muzeullui Ţăranului Român şi cea a Muzeului „Grigore Antipa” şi pe acoperişul Operei Comice pentru Copii, în condiţii sigure, respectând toate normele de distanţare fizică, potrivit news.ro.

În perioada 25 - 27 septembrie şi 8 - 11 octombrie, competiţia KINOdiseea Junior, care include şapte filme noi, producţii internaţionale, va putea fi urmărită la Cinema Muzeul Ţăranului în aer liber, calupurile de scurtmetraje grupate de categorii de vârstă vor putea fi vizonate în grădina Muzeului „Grigore Antipa”, iar producţii clasice de la studiouri faimoase de animaţie, la Opera Comică pentru Copii.

În programul de filme clasice sunt cuprinse „Marry Poppins” (1964), cu Julie Andrews, „Finding Nemo”, „How to Train Your Dragon”, „Inside Out” şi „Song of the Sea”.

„Jackie and Oopjen”, filmul olandez regizat de Annemarie van de Mond, care deschide competiţia KINOdiseea de anul acesta, este o comedie pentru întreaga familie care invită la o plimbare printre operele de artă ale muzelui Rijksmuseum din Amsterdam. La închiderea programului pentru vizitatori, Jackie, fetiţa de 12 ani a unui custode, descoperă că unul dintre faimoasele tablouri ale lui Rembrandt se trezeşte la viaţă. O prietenie puţin probabilă se leagă atunci când Oopjen (personaj faimos al lui Rembrandt) o confundă pe Jackie cu sora ei pierdută.

KINOdiseea va găzdui, în premieră, filmele produse de adolescenţi în cadrul proiectului „Crescut Pe Muzică”. Acesta şi-a propus să găsească şi să formeze 20 de tineri din familii de muzicieni de tradiţie orală şi dansatori, din diferite regiuni ale ţării. Tinerii au participat timp de o lună la şase ateliere online de jurnalism, fotografie, documentar, scriere creativă, etnomuzicologie şi media literacy. La atelierele ţinute pe Zoom, participanţii au fost iniţiaţi şi ghidaţi să creeze propriile materiale jurnalistice. Scopul acestora este să afle istoria familiei sau comunităţii muzicale din care fac parte şi să înţeleagă de ce este importat să păstreze tradiţia şi să o arate şi altora. Proiectul este organizat de Asociaţia Acces Călăraşi şi finanţat de Ministerul Culturii prin programul Acces Online.

Mai multe informaţii şi programul festivalului vor fi disponibile în curând pe kinodiseea.ro şi eventbook.ro.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei.