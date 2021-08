Festivalul Enescu va avea loc în perioada 28 august - 26 septembrie și va întruni 32 orchestre de top din 14 ţări și 3.500 de artişti

Ediţia jubiliară a Festivalului Internaţional George Enescu va aduce la Bucureşti 32 din cele mai apreciate orchestre la nivel mondial, din 14 ţări de provenienţă, pregătirile pentru venirea celor peste 3.500 de artişti fiind avansate, în ciuda pandemiei, potrivit agerpres.ro.

Organizatorii reasigură faptul că Festivalul Enescu va avea loc în perioada 28 august - 26 septembrie şi că toate concertele se vor desfăşura în condiţii de siguranţă sanitară, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Cele mai multe orchestre de top vin din Marea Britanie şi Germania, printre care London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonică Regală din Londra, Academy of St Martin in the Fields, Philharmonia London; precum şi Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin dirijată de Vladimir Jurowski, Filarmonica din Munchen cu Valery Gergiev dirijor.

Din programul festivalului fac parte şi Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special şi cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andres Orozco-Estrada; Orchestra Academiei Naţionale Santa Cecilia din Roma cu Danielle Gatti dirijor; Orchestra Naţională a Franţei, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Les Dissonances, cu David Grimal director artistic şi solist; Royal Concertgebouw Orchestra cu doi dirijori - Daniel Harding şi Alan Gilbert, Rotterdam Philharmonic Orchestra, sub bagheta directorului artistic Lahav Shani, precum şi Ansamblul Arpeggiata, împreună cu Christina Pluhar şi contratenorul Philippe Jaroussky.

Vor fi prezente pentru prima oară pe scena Festivalului Enescu London Mozart Players, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare, Orchestra Filarmonică din Zagreb şi Orchestra de Stat din Atena.

Una dintre apariţiile interesante de la această ediţie, de asemenea pentru prima dată la festival, este Filarmonica Mării Baltice dirijată de Kristjan Jarvi. Recunoscută pentru concertele sale spectaculoase, precum şi pentru faptul că muzicienii săi provin din întreaga regiune a Mării Baltice, orchestra va fi prezentă la Bucureşti cu două concerte deosebite, alături de două soliste de top: pianista Maria Joao Pires (pe 30 august) şi violonista Viktoria Mullova (pe 31 august). Filarmonica Mării Baltice va avea în program şi Simfonia nr. 2 în la major op. 17 de George Enescu.

De asemenea, în programul festivalului se regăsesc şi cele mai cunoscute ansambluri muzicale româneşti, cum sunt Orchestra şi Corul Filarmonicii George Enescu, Orchestra şi Corul Academic Radio, orchestrele Filarmonicilor din Iaşi, Timişoara, Sibiu, Cluj-Napoca şi Bacău, precum şi Orchestra Simfonică Bucureşti, Orchestra Naţională de Tineret şi Orchestra de Cameră Radio. Orchestra Filarmonicii George Enescu va concerta în Gala de Deschidere a Festivalului sub bagheta dirijorului Paavo Jarvi.

La concertele Academy of St. Martin In The Fields cu Joshua Bell, Orchestra Filarmonicii Regale din Londra cu Vasily Petrenko şi Julia Fischer, recitalul susţinut de Joyce DiDonato and Ensemble, Orchestra de Cameră Mahler cu Yuja Wan, şi recitalul susţinut de Maxim Vengerov şi Polina Osetinskaya biletele individuale s-au epuizat, singurele locuri disponibile în acest moment fiind în cadrul abonamentelor.

Totodată, continuă vânzarea de bilete pentru această ediţie jubiliară a Festivalului, în cazul excepţional în care un concert nu are loc cumpărătorii putând recupera banii pentru biletele la acel eveniment.