Festivalul filmului american de la Deauville a recompensat lungmetrajul 'Down with the king', în care joacă rapperul Freddie Gibbs

Festivalul filmului american de la Deauville a recompensat sâmbătă seară lungmetrajul "Down with the king", cu starul american de hip-hop Freddie Gibbs ca protagonist, la încheierea celei de-a 47-a ediţii marcată de reîntoarcerea publicului în sălile de proiecţie, relatează AFP.

"Down with the king", filmul regizorului francez Diego Ongaro şi câştigătorul Marelui Premiu al festivalului, prezintă povestea unui rapper celebru care descoperă plăcerile vieţii de fermier. Filmat în Massachusetts, acest lungmetraj a fost prezentat în iulie la Festivalul de la Cannes, potrivit agerpres.ro.

Filmul prezintă plin de umor viaţa la fermă a acestui rapper, care se desparte de viaţa sa plină de glamour de la oraş, pentru a creşte porci la ţară, abordând cu o ironie feroce clişeele culturii hip hop: banii, virilitatea "regilor" acestui gen de muzică şi textele incisive ale cântecelor lor (crack, ghetou şi AK47).

Regizorul francez Diego Ongaro a mai turnat un film în regiunea Massachusetts ("Bob and the trees"), unde şi-a stabilit reşedinţa.

Preşedinta juriului de la Deauville, Charlotte Gainsbourg a salutat incisivitatea "unui subiect puternic". "Actorul principal este incredibil. Atât de aproape de realitate, de ideea retragerii la ţară, de detaşare de profesia pe care şi-a ales-o", a comentat actriţa la încheierea ceremoniei.

Premiul Juriului a revenit peliculelor "Pleasure", un film interzis celor sub 18 ani, de Ninja Thyberg, şi "Red Rocket", de Sean Baker, care s-a aflat de asemenea în competiţia de la Cannes. Ambele filme denunţă toxicitatea cercurilor industriei porno X.

"Red Rocket" a fost recompensat şi cu Premiul Juriului Criticii.

Premiul Juriului Révélation, prezidat de Clémence Poésie, a fost atribuit lungmetrajului "John and the hole", filmul de debut al lui Pascual Sisto. Este vorba de un thriller axat asupra unui adolescent de 13 ani care îşi sechestrează părinţii şi sora într-un vechi bunker şi se întoarce acasă pentru a fi liber şi a face ceea ce îşi doreşte.

"Blue Bayou", de Justin Chon, un film care a primit Premiul Publicului, prezintă povestea unui tată de familie care se reuneşte cu familia sa americano-coreeană în oraşul Bayou (Louisiana) şi care riscă să fie expulzat din singura ţară pe care nu a considerat-o niciodată a sa.

Treisprezece filme ale unor realizatori independenţi de la Hollywood s-au aflat în competiţie în staţiunea balneară din Normandia (nord-vestul Franţei).

Potrivit organizatorilor, festivalul şi-a regăsit publicul de dinainte de pandemie, cu participarea a aproximativ 60.000 de spectatori ca şi în 2019, dar cu măsuri de restricţie sanitară, precum purtarea măştilor şi prezentarea certificatelor de vaccinare, sau a testelor negative pentru COVID-19.