Festivalul Internaţional de Benzi Desenate Istorice: Număr record de lucrări originale, expuse la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

Un număr record de benzi desenate originale cu tematică istorică, realizate de peste 40 de autori, din România şi, în premieră, din străinătate, sunt expuse, începând de joi, la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, care găzduieşte Festivalul Internaţional de Benzi Desenate Istorice.

Conform unui comunicat transmis, joi, de organizatori, publicul va putea vedea, la Casa Sfatului din municipiul Braşov, 39 de benzi desenate, cu 198 planşe, realizate de 42 autori din România, Croaţia, Serbia, Bulgaria, Muntenegru şi Polonia, tematica ediţiei de anul acesta fiind "Frica în Istorie", evenimentul dorind să transmită îndemnul "Dragi autori de benzi desenate, fiţi creativi şi fără frică de Istorie!"

În cadrul evenimentul vor avea, de asemenea, loc dezbateri, lansări şi prezentări de cărţi şi proiecte BD, vizionări de filme de animaţie, cu participarea unor personalităţi culturale din ţară şi străinătate: Isabelle Debekker (director Comics Art Museum Brussels), Dorian Koci (director Muzeul Naţional al Albaniei), Adrian Cioroianu, Nicolae Pepene, Puiu Manu, Radu Oltean, Marko Stojanovic (directorul Şcolii de benzi desenate din Lescovac, Serbia), Vane Trajkov (preşedinte Comic Center of Macedonia) etc.

Una dintre dezbateri, care va avea loc vineri, este "Clişee şi stereotipuri sociale şi culturale în benzile desenate din Balcani" din cadrul CAN for BALKANS - Comics Alliance Networking for Balkans, proiect al cărui lider este Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, finanţat prin programul ,,Europa Creativă" de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) din Bruxelles, în cadrul apelului Consolidarea cooperării culturale şi a competitivităţii industriilor culturale şi creative în Balcanii de Vest (EACEA 39/2019).

Şi la această ediţie, o parte importantă din program este ocupată de expoziţii. În Casa Sfatului au fost pregătite cinci expoziţii cu tematica "Frica în istorie": benzile desenate realizate în cadrul concursului internaţional dedicat artiştilor, benzile desenate originale realizate de artiştii invitaţi în afara concursului (Mihai Timoşenco, Cristian Păcurariu, Alexandru Talambă, Victor Drujiniu şi Octav Ungureanu), lucrările concursului naţional dedicat elevilor (52 lucrări, 81 planşe) şi cele ale concursului dedicat elevilor din Judeţul Braşov (peste 100 de lucrări) şi o expoziţie care valorifică o parte din proiectul de cercetare ,,Istoria şi artele vizuale: Frica în istorie".

Câştigătorii primului concurs internaţional al Festivalului sunt: Marko Stojanovic şi Sabahudin Muranovic Muran cu lucrarea "Others", Emanuel Pavel cu lucrarea "Gustar negru", Tudor Vidoni cu lucrarea ,,Maşina Neagră", Vlad Forsea cu lucrarea "Vrăjitoare, vârcolaci şi vampiri", Felix Crişan cu lucrarea "Jurnal de pace" şi Ionuţ Popescu cu "Frica umană".

Benzile desenate realizate în cadrul concursului internaţional sunt prezentate şi outdoor, în Piaţa Sfatului. De asemenea, datorită istoricului BD Dodo Niţă, festivalul prezintă pe aleea Parcului Eroilor (în faţa sediului Primăriei Municipiului Braşov), o expoziţie în afara tematicii principale: ,,Casa Regală a României în benzi desenate", relatează Agerpres.ro.

Ca şi la ediţiile anterioare, sâmbătă şi duminică dimineaţa sunt programate cursuri de benzi desenate dedicate copiilor cu vârste între 7 - 12 ani şi 12 - 17 ani, susţinute de Octav Ungureanu, anul acesta în format online.

Festivalul Internaţional de Benzi Desenate Istorice Braşov este produs de Asociaţia Forums, împreună cu Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, având parteneri pentru ediţia 2021 Coresi Shopping Resort, revista HISTORIA, PostModernism Museum, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.