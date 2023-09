Festivalul Internațional de Film Experimental București, ediția a XIII-a, debutează marți și se încheie pe 1 octombrie

Cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti începe marţi şi se va derula până pe 1 octombrie. Acesta este primul şi cel mai amplu eveniment din România dedicat filmului de avangardă şi artei vizuale, informează Agerpres.

"În perioada 26 septembrie - 1 octombrie, sălile de cinema din Capitală vor găzdui proiecţii în premieră ale unora dintre cele mai curajoase experimente cinematografice ale anului, dar şi întâlniri eveniment cu cineaşti şi profesionişti reputaţi ai industriei cinematografice internaţionale. Publicul va avea ocazia să discute cu invitaţii ediţiei în cadrul sesiunilor de Q&A programate după proiecţii, dar şi în cadrul unor paneluri şi dezbateri speciale despre industria cinematografică", precizează organizatorii.

În cea de a doua zi a festivalului, pe 27 septembrie, spectatorii sunt invitaţi să îl întâlnească pe cineastul portughez Pedro Costa, o figură emblematică a cinema-ului contemporan, a cărui operă continuă să deschidă noi direcţii în epoca digitală a imaginii. Evenimentul va debuta cu o primă proiecţie în România a celui mai recent film al autorului - scurtmetrajul As Filhas do Fogo (The Daughters of Fire, 2023), prezentat în premieră internaţională la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes.

Creat sub patronajul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" şi al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti este primul eveniment din România care promovează zona de graniţă dintre cinema şi artele vizuale, oferind expunere unor artişti vizuali inovatori, ale căror lucrări sunt îndeobşte prezentate în muzee şi galerii de artă şi doar rareori în săli de cinema.

