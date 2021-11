Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti: Treisprezece scurtmetraje româneşti, în competiţie

Treisprezece scurtmetraje româneşti sunt incluse în prima competiţie naţională a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti (BIEFF), care va avea loc anul acesta între 17 şi 21 noiembrie.

Experimentele cinematografice autohtone aparţin unor artişti care testează limitele convenţionalului şi propun noi forme de abordare ale limbajului audio-vizual, conform news.ro.

O altă premieră a festivalului o reprezintă focusul dedicat grupului arădean kinema ikon, nume reprezentativ pentru scena de film experimental românesc, activ încă din 1970. Publicul va avea ocazia să descopere o selecţie a celor mai apreciate lucrări realizate în ultimii 50 de ani şi va fi invitat să ia parte şi la un performance acustic live.

Programul complet şi biletele pentru acces la proiecţiile BIEFF.11 sunt disponibile pe eventbook.ro.

Mai mult de 80 de lucrări cinematografice semnate de artişti din întreaga ţară au fost înscrise în competiţia românească BIEFF, iar 13 dintre acestea au fost selecţionate în etapa finală de Flavia Dima, curatoarea asociată a festivalului, şi Oana Ghera, directorul artistic.

Prin acest demers, cel mai mare eveniment autohton dedicat filmului de avangardă continuă să susţină libertatea de exprimare prin intermediul cinema-ului, devenind şi un promotor al creaţiei autohtone care îndrăzneşte să îmbrăţişeze ideea de inovaţie.

Prezentat vineri, 19 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinemateca Eforie, primul program de scurtmetraje incluse în competiţia românească cuprinde „The Future is a Safe Space Hidden in My Braids” (r. Mihaela Drăgan), „Eram somnambul când am văzut toate acele culori” (r. Bogdan Balla), „You Who Never Arrived” (r. Marius Olteanu), „Collapsus” (r. Simina Oprescu) şi „Harvey” (r. Ilinca Hărnuţ).

Prezentat sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 17:30, la Cinemateca Eforie, cel de-al doilea program de scurtmetraje româneşti îi reuneşte pe Jasmina Al-Qaisi şi Adrian Ganea care semnează „Grijile obişnuite ale scaunelor”, Teona Galgoţiu cu „Elefant departe”, Irinel Anghel şi Alexandru Claudiu Maxim, cu „Crossing the Styx; Whispers from the Underworld”. În acelaşi program, cinefilii vor vedea „2020: A Covid Space Odyssey” (r. Vladimir Potop, Alina Manolache) şi „Antologia realităţii invizibile” (r. Daria Corlaţan).

Spectatorii vor avea ocazia să descopere în programul BIEFF şi cele mai recente scurtmetraje semnate de regizorul Radu Jude, care vor fi prezentate în afara competiţiei. Scurtmetrajul „Plastic Semiotic”, prezentat în premieră internaţională în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, va putea fi vizionat în cadrul proiecţiei de competiţie naţională programat vineri, în timp ce Caricaturana, prezentat în premieră internaţională în secţiunea Corti d’autore a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, va putea fi vizionat sâmbătă, 20 noiembrie.

Filmele „My Bacterial Self Helps Me Sleep” (r. Adrian Ganea şi Chlorys), „The Same Dream” (r. Vlad Petri) şi „When Night Meets Dawn” (r. Andreea Cristina Borţun), prezentate în cadrul competiţiei Internaţionale, concurează, de asemenea, pentru premiul pentru cel mai bun film românesc.

Juriul care va desemna câştigătorul competiţiei naţionale e alcătuit din curatoarea Charlotte Bohn, membru al echipei care se ocupă de programul secţiunii Forum Expanded a Berlinalei; criticul, selecţionerul şi distribuitorul de film Pedro Emilio Segura Bernal, co-fondator şi director al companiei de distribuţie Ola Cine şi selecţioner al festivalurilor Black Canvas FCC (Mexic) şi Reykjavik Film Festival (Islanda); criticul de film Andreea Pătru, selecţioner al festivalului Tenerife Shorts şi membru al comitetelor de selecţie ale Festivalului Internaţional de Film de la Las Palmas şi Festivalul Internaţional de Film de la Valladolid.

Kinema ikon, invitaţii speciali BIEFF 2021

O platformă artistică multidisciplinară înfiinţată în 1970 la Arad, la iniţiativa artistului George Sabău, kinema ikon a pornit ca un proiect care presupunea producerea unor filme experimentale de către autori exclusiv din afara câmpului cinematografic. Graficieni, pictori, fotografi, arhitecţi, muzicieni şi scriitori au răspuns provocării, astfel că până în 1989, grupul artistic a produs 62 de filme experimentale de autor. După căderea regimului comunist, kinema ikon a intrat într-o nouă etapă de creaţie experimentală, sub semnul noilor tehnologii, una exclusiv digitală, iar din 2005, grupul se află într-o etapă analogico-digitală.

De-a lungul vremii, lucrările realizate de kinema ikon au fost prezentate la Centrul Pompidou din Paris (1995), Bauhaus Dessau din Berlin (1997), Biennala de la Veneţia (2003), Observatory, New York (2012) şi Eye Museum Amsterdam (2020) şi au făcut parte din expoziţii în galerii prestigioase din lume.

O selecţie de filme experimentale realizate de artiştii kinema ikon va putea fi urmărită la cea de-a 11-a ediţie BIEFF în cadrul programului kinema ikon vintage, joi, 18 noiembrie, de la ora 17:00, la Cinemateca Eforie.

În plus, pe 19 noiembrie, începând cu ora 19:00, spectatorii sunt invitaţi la Muzeul Naţional de Artă al României pentru un performance inedit, o experienţă acustică imersivă concepută de dyslex [d s l x] în jurul filmului „La revedere (RAMBO)”.

Creat sub patronajul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” şi al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Festivalul Internaţional de Film Experimental Bucureşti (BIEFF) este primul eveniment din România care promovează zona de graniţă dintre cinema şi artele vizuale, oferind expunere unor artişti vizuali inovatori, ale căror lucrări sunt îndeobşte prezentate în muzee şi galerii de artă şi doar rareori în săli de cinema.

Cea de-a 11-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti este organizată de Asociaţia Culturală Manekino în parteneriat cu PRINTOR COM, co-finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi sprijinită de Centrul Naţional al Cinematografiei.

BIEFF.11 este un proiect co-finanţat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti - Oraş deschis 2021.