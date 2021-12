Festivalul Internaţional de Film Studenţesc CineMAiubit a început la Cinemateca Eforie

Festivalul Internaţional de Film Studenţesc CineMAiubit, ajuns la cea de-a XXV-a ediţie, a început marţi cu proiecţia, la Cinemateca Eforie, a primului calup de scurtmetraje din competiţie.

Directorul festivalului, Doru Niţescu, a afirmat că ediţia din acest an poate fi considerată una a revenirii cât se poate de mult la normalitate, la sala de cinema.

"Aceasta este o ediţie aniversară, dar am spus, în primul rând, o ediţie normală sau a revenirii cât se poate de mult la normalitate, la normal, la sala de cinema, la ecran, păstrând în acelaşi timp şi latura hibridă, adică suntem concomintent online pe cinepub.ro la aceleaşi ore când filmele rulează în sală. Pentru o singură dată pot fi văzute şi pe platformă", a declarat Niţescu, pentru AGERPRES.

El a precizat că pentru ediţia din acest an au fost primite filme din surprinzător de multe ţări, având în vedere perioada complicată pe care lumea o traversează.

"Noi am primit filme din destul de multe ţări, cumva surprinzător de multe ţări pentru perioada asta complicată şi am încercat să selectăm cele mai bune dintre ele, dar nu a fost o selecţie uşoară pentru că sunt ţări care au trimis câte 20 de filme, toate foarte, foarte bune şi atunci riscam să facem o retrospectivă a filmului studenţesc naţional al ţării respective. Ca urmare, am încercat şi noi să luăm cele mai bune filme din ţările respective. Ţările, în ordine alfabetică, sunt: Austria, Bulgaria, Canada, Germania, Grecia, Israel, Italia, Polonia, Rusia, Slovenia, Spania, Turcia şi, bineînţeles, România", a menţionat directorul festivalului, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, pentru ediţia din acest an au fost luate în considerare şi foarte multe filme româneşti.

"Anul acesta am luat mai multe filme româneşti tocmai pentru că şi anul trecut noi am avut o ediţie în totalitate online şi atunci cumva s-au strâns filme, producţiile au fost decalate, filmele care trebuiau filmate în primăvară s-au filmat în toamnă şi tot aşa şi, atunci, datorită decalajului acesta, ne-am trezit cu foarte multe filme româneşti gata în momentul acesta şi am preferat să le arătăm, să luăm cât mai multe filme", a explicat Niţescu.

El a subliniat că, pentru a fi selecţionat în festival, un film trebuie să stârnească emoţii, să aibă idei surprinzătoare, tematice şi stilistice.

"Ca să alegi un film trebuie să fie bun, să-l consideri bun. Uneori e vorba de feeling, uneori e vorba de emoţiile pe care ţi le stârneşte, alteori e vorba de performanţa tehnică, alteori e vorba de îngemănarea dintre cele două şi de foarte multe ori este vorba de nişte idei surprinzătoare, tematice şi stilistice, pe care le au studenţii respectivi şi îndrăzneala cu care şi le afirmă, pentru că, până la urmă, cred că îndrăzneala ţine şi de vârstă şi de romantismul vârstei la care ai curaj să negi şi să construieşti, ai ceva nou, lucru care cred că, la un moment dat, pe parcursul unei cariere poate să se stingă. Cel puţin noi, în momentul ăsta, vedem nişte tineri foarte curajoşi şi, în acelaşi timp, foarte lucizi în felul în care-şi privesc propria generaţie, propria lume, lumea în care trăiesc, lumea care-i înconjoară, cu tot ceea ce cuprinde ea cu bun şi rău", a spus Doru Niţescu.

Una dintre noutăţile festivalului este denumirea premiului pentru fotografie Sorin Botoşeneanu, la propunerea producătoarei Velvet Moraru, care s-a oferit să sponsorizeze acest premiu. Premiul va fi acordat de un juriu de studenţi. Fostul decan al UNATC Sorin Botoşeneanu a murit în luna octombrie.

Cea de-a XXV-a ediţie a Festivalul Internaţional de Film Studenţesc CineMAiubit se desfăşoară până pe 18 decembrie la Cinemateca Eforie şi pe platformă cinepub.ro.

Juriul festivalului este compus din personalităţi recunoscute din ţară şi străinătate - regizoarea, producătoarea şi iniţiatoarea de festivaluri Suzy Gillett - preşedinte juriu (UK); regizoarea şi actriţa Alina Grigore; regizorul Gabriel de Achim; directorul de fotografie Vivi Drăgan Vasile; criticul de film Călin Boto.

Vizionarea tuturor proiecţiilor din cadrul CineMAiubit este liberă în format fizic la Cinemateca Eforie şi online pe platforma cinepub.ro.