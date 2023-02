Festivalul Internaţional George Enescu 2023: 4.000 de bilete epuizate în doar 25 de minute de la punerea în vânzare şi 9 concerte deja sold-out

Vânzările de bilete pentru ediţia 2023 a Festivalului Internaţional George Enescu (27 august – 24 septembrie), aflată sub noul directorat artistic al dirijorului Cristian Măcelaru, cu maestrul Zubin Mehta preşedinte de onoare, au înregistrat noi recorduri. Mai mult de 1.400 de bilete au fost epuizate în doar 10 minute epuizate în aceeaşi zi de la punerea în vânzare, pe 1 februarie, anunţă organizatorii.

Cifrele arată 1.411 de bilete epuizate în doar 10 minute de la punerea în vânzare, şi 4.433 de bilete vândute în doar 25 de minute, cu 9 concerte deja sold-out pentru ediţia 2023 a Festivalului Internaţional George Enescu, informează News.ro.

Concertele cu bilete epuizate fac parte din noua experienţă pe care o propune Festivalul la Ateneul Român, cu mari vedete şi ansambluri reputate, într-o ambianţă strălucitoare, elegantă în superba sală de concerte a Bucureştilor, inaugurată în anul 1888. Filarmonica Cehă, sub bagheta aclamatului dirijor Manfred Honeck, cu surorile Katia şi Marielle Labèque la pian care vor interpreta un concert la două mâini semnat de Bryce Dessner, compozitor american, recitalul susţinut de pianistul Kirill Gerstein, precum şi concertele Colegium Vocale Gent, alături de reputatul dirijor Philippe Herreweghe, care vine în premieră la Bucureşti, Wuerth Philharmonic Orchestra şi Mozart Orchestra – ansambluri prezente pentru prima dată în Festival –, Camerata Salzburg şi Les Arts Florissants – care aduc publicului opera The Fairy-Queen, de Purcell în premieră absolută –, se numără printre cele sold-out. De asemenea, biletele pentru recitalul extraordinar al pianistului turc Fazil Say şi concertul Europa Galante din seria de concerte By Midnight sunt epuizate.

În total, până la această dată s-au vândut 19.302 bilete.

Publicul se poate bucura în continuare de bilete disponibile la Festivalul Enescu pe www.eventim.ro pentru concerte cu mari nume ale muzicii clasice care revin în programul Festivalului: dirijorii Sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Paavo Järvi, pianistele Martha Argerich şi Yuja Wang, violoncelistul Gautier Capuçon, violoniştii Renaud Capuçon şi Janine Jansen, printre alţii. Dar şi pentru cele cu artiştii în premieră: Alexander Krichel, Alena Baeva, Avi Avital, Aida Garifullina, Igor Levit, Kent Nagano, Hannu Lintu, Philippe Herreweghe, Augustin Hadelich şi Klaus Mäkelä. Mai sunt disponibile bilete şi pentru prestigioase ansambluri care vor concerta în premieră în Festival: Gewandhaus Leipzig, Liszt Chamber Orchestra, Gothenborg Symphony, Berlin Academy of American Music, Manchester Camerata.

Sub sloganul Generozitate prin Muzică, 3.500 de artişti invitaţi, peste 150 de solişti şi 40 de dirijori, 41 de orchestre din 16 ţări şi nu mai puţin de 9 orchestre româneşti sunt prezente în cea de-a 26-a ediţie a Festival Internaţional George Enescu. În cadrul Festivalului, va avea loc un adevărat maraton cu câte trei sau patru concerte pe zi. Printre noutăţile ediţiei, se numără seria de concerte educative dedicate copiilor, realizate în parteneriat cu Teatrul Odeon. 9 orchestre româneşti, în interpretări excepţionale sunt reunite, la rândul lor, în cadrul unei noi serii de concerte: Stagiunea Orchestrelor Româneşti. Şi Operele în concert vor aduce unele dintre cele mai rafinate lucrări în primă audiţie în România – Othello, de Verdi, în interpretarea Orchestra şi Corul Maggio Musicale Fiorentino şi Billy Budd, de Britten cu Orchestra şi Corul Filarmonicii George Enescu. Muzica lui George Enescu va fi de asemenea prezentă în ediţia 2023 în interpretări internaţionale, iar Simfonia Nr.3 în Do Major, de George Enescu va fi interpretată de Orchestra Naţională a Franţei, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru.

O altă serie de concerte din cadrul acestei ediţii a Festivalului Enescu pentru care mai sunt disponibile bilete este seria Enescu şi contemporanii, care va avea loc week-end de week-end la Sala Auditorium (Sala Mică a Palatului). Recitaluri precum cele susţinute de Skride Piano Quartett, David Grimal şi Raluca Ştirbăţ, Fine Arts Quartet sau recitalul pianistului Alexander Krichel – laureat al celebrelor premii Echo Music, oferă ocazia de a asculta muzică clasică în regim de matineu, de la ora 11.00.

Biletele pentru această ediţie a Festivalului au fost puse în vânzare pe 1 februarie, prin partenerul oficial de ticketing Eventim, precum şi prin intermediul Teatrului Odeon, partener pentru concertele din seria educativă pentru copii, şi pentru concertul susţinut de Ansamblul Musica Ricercata.