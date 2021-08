Festivalul Naţional de Improvizaţie se va desfășura între 16 şi 19 septembrie, la București: Zece spectacole şi cinci invitaţi din Italia, Israel, Olanda şi SUA

Cea de-a noua ediţie a Festivalului Naţional de Improvizaţie va avea loc în perioada 16 - 19 septembrie, la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti (Sala Amfiteatru) şi RECUL, potrivit news.ro.

Cele trei secţiuni - Debut, Main Section şi Experimental - vor cuprinde nouă spectacole programate la TNB Sala Amfiteatru (17 - 19 septembrie), precedate de un warm-up Impro Jam la RECUL (16 septembrie). Programul festivalului este disponibil pe site-ul improfest.ro.

În premieră naţională, festivalul prezintă un spectacol realizat în urma unui open call pentru un workshop experimental sub forma unui incubator care a avut loc timp de o lună. „Lyric Hotel & SPA”, proiectul câştigător, a fost ales de Adina Maria Sandu, Joe Bill şi Adel Sudik şi va fi coordonat de Bogdan Untilă. Descrierea lui - „o farsă shakespeariană în ritm iambic, împărţită în trei acte, plină de coincidenţe, dramă şi over acting” a cucerit juriul şi va cuceri cu siguranţă şi publicul.

Revin pe scena festivalului: trupa All in cu o reinterpretare a formatului „Este acum ca niciodată” un spectacol în stil fantasy, trupa iELE şi Urban Impro cu „Stuck in the middle” şi Triton cu un muzical în stil Film Noir.

Debuturile anului vin de la Teatrul Arte dell`Anima cu un grup ambiţios de tineri actori profesionişti din Chişinău, Timişoara, Cluj şi Bucureşti coordonaţi de Mihaela Sîrbu şi The Incredible Storytellers cu „The Anatomy of a Story” jucat de o trupă nouă de improvizatori coordonată de Iulian Sfircea şi Andrei Bratu.

Festivalul Naţional de Improvizaţie aduce şi anul acesta la Bucureşti nume importante în arta improvizaţiei care vor susţine reprezentaţii şi îşi vor împărtăşi cunoştinţele cu toţi cei interesaţi să se înscrie la workshop-urile pe care le vor susţine la RECUL. Andel Sudik, actriţă improvizatoare din Statele Unite ale Americii, Andrea Lagrange Laviola, actor improvizator din Italia, Cene Hale, actor improvizator din Olanda, Ignacio Buby Grinstein, actor improvizator din Argentina şi Liron Levin, actor improvizator din Israel, vor susţine workshop-uri atât pentru începători şi publicul larg, cât şi pentru improvizatorii cu experienţă, iar în ultima seară ne vor bucura cu un spectacol complet improvizat în limba engleză.

Andel Sudik (SUA) - regizoare, improvizatoare, actriţă şi scriitoare, absolventă iO (The Improv Olympic), activează în Los Angeles şi Chicago. A lucrat la Second City, Boom Chicago, a scris pentru Comedy Central News Olanda şi a susţinut ateliere de improvizaţie peste tot în lume.

Ignacio Buby Grinstein (Argentina, Israel) - actor argentinian care locuieşte în prezent în Tel Aviv, a studiat actorie şi improvizaţie, precum şi arta clovnului şi comedia fizică în Argentina, Israel, Italia şi Columbia. A susţinut turnee în întreaga lume cu spectacolul de improvizaţie - clovn în duo-ul cunoscut sub numele de ImPresent. Este actor şi creator al ansamblului de teatru de spectacol Panim din Tel Aviv şi face voluntariat în spitale unde joacă rolul de Clovn.

Liron Levin (Israel) - improvizatoare experimentată, clovn, interpretă, actriţă şi profesoară de improvizaţie din Tel-Aviv - a studiat, de asemenea, teatru fizic, artă de spectacol, măşti, păpuşi uriaşe şi multe altele. Liron este co-fondatoare şi co-directoare artistică al duo-ului de impro-clovni „ImPresent”, cu care performează în Israel şi în festivaluri internaţionale din străinătate, şi face parte dintr-un ansamblu de teatru din Tel-Aviv.

Andrea Lagrange Laviola (Italia) - improvizator, actor şi cântăreţ din Roma, Italia, s-a dedicat mai mult de un deceniu teatrului. A absolvit Ingineria Spaţială şi Astronautică şi se bucură de modul în care aceasta se îmbină cu cariera sa din domeniul artelor. Este membru al Companiei italiene de improvizaţie i Bugiardini, cunoscută pentru numeroase producţii precum B.L.U.E. - Musical complet improvizat şi premiat la festivaluri internaţionale de prestigiu.

Cene Hale (SUA, Olanda) - actriţă, scriitoare şi prezentatoare, s-a născut în Texas, apoi s-a stabilit în Amsterdam. Are o vastă experienţă de scris spectacole şi cântece amuzante, e fondatoarea The Assembly Amsterdam şi a jucat în peste 1000 de spectacole, precum şi în reclame sau scurtmetraje. A susţinut ateliere de public speaking pentru peste 60 de companii importante din Europa şi SUA.

Potrivit organizatorilor, biletele pot fi achiziţionate de pe platforma Eventbook - atât pentru spectacolele de la TNB, cât şi pentru vizionarea online. Accesul la Impro Jam este gratuit, în baza unei rezervări online.

Preţul unui abonament pentru toate spectacolele de la TNB (17 - 19 septembrie) este de 150 lei.

Preţul unui bilet/ spectacol este de 40 lei, iar biletul pentru vizionarea online costă 20 de lei.

Preţul unui abonamente de o zi (pentru 17, 18 sau 19 septembrie) este de 60 de lei.