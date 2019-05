Festivalul Ro-Wine - În premieră, o zonă specială este dedicată pieței gourme

Cea de-a 4-a ediție a evenimentului Ro-Wine/ The International Wine Festival of Romania are loc la București, la Fratelli Studios, sâmbătă și duminică, între orele 12.00 și 20.00, manifestarea venind în premieră cu o zonă gourmet, potrivit Mediafax.

Manifestarea organizată de Marinela V.Ardelean împreună cu Liviu și Mihai Popescu adună producători de vinuri și se adresează deopotrivă publicului specializat dar și pasionaților ca și persoanelor care își doresc să descopere cât mai multe secrete din domeniu.

Cu această ocazie va fi lansată și prima ediție tipărită a Ghidului RoWine care prezintă toate vinurile prezentate în festival. Organizatorii au arătat că evenimentul aduce peste 350 de vinuri premium și super premium atent selecționate.

Fondatorii Ro-Wine au fost joi alături de Virgil Ianțu, ambasadorul evenimentului pentru a discuta despre situația actuală a pieței vinurilor din România în cadrul unei întâlniri cu presa la Wine Bar 1000 de chipuri de la Hotel Caro, unde au fost oferite spre degustare mai multe vinuri special selectate. Alături de cunoscutul actor, echipa proiectului i-a invitat în calitate de suporteri pentru a-i susține în demersul lor de promovare mărcilor de vinuri românești pe Alina-Maria și Nicolae ai României.

Citește și: Actorul Geoffrey Rush a obţinut despăgubiri record din partea unui tabloid

”Din păcate încă se importă mai mult vin decât se exportă”, spune Marinela V. Ardelean, care a arătat că piața principală a rămas Anglia. La evenimentul din acest an organizatorii așteaptă aproximativ 4.000 de vizitatori în cele două zile de festival.

Noua ediție a evenimentului adună 90 de producători de vin din România, Moldova, Italia, Spania, Franța, Argentina, Noua Zeelandă și Uruguay. Pentru prima dată, o zonă specială a festivalului este dedicată pieței gourme. Vizitatorii vor avea ocazia să guste zacuscă, produse de vânat tradițional, prosciutto, foie gras în variante speciale. Secțiunea va programa și sesiuni de live cooking cu unii dintre cei mai apreciați chef-i din România, spun organizatorii.