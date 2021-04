Festivități de absolvire în funcție de etnie, avere și apartenență sexuală: organizate de Universitatea Columbia

O informație publicată pe site-ul Universității din New York a stârnit critici acerbe în presa conservatoare din America. Universitatea Columbia se pregătește să organizeze festivități de absolvire separate, în funcție de originea etnică a studenților sau de alte criterii de identitate. „În onoarea diverselor comunități studențești din Columbia și ca o completare a ceremoniilor de absolvire ale Universității, suntem încântați să oferim și ceremonii multiculturale, pentru a oferi un cadru mai intim studenților noștri care se autoidentifică în moduri diferite”, scrie smartradio.ro.

Studenții sunt invitați să participe la una sau mai multe dintre aceste „sărbători” virtuale organizate prin videoconferință, care vor avea loc duminică, 21 martie.

Potrivit site-ului USA Today, cel puțin patru festivități vor fi diferențiate pe criteriul etnic (nativ, asiatic, latino și black), atracție sexuală (cu o ceremonie rezervată pentru LGBTQ) sau una în funcție de nivelul de avere, deoarece universitatea organizează un eveniment dedicat studenților cu venituri modeste.

Vestea a atras critici. Conservatoarea Candace Owens, potrivit căreia inițiativa „reabilitează segregarea rasială prin disimularea ei într-o politică inclusivă și diversă”.

Congratulations are in order for liberals and @Columbia University for successfully bringing segregation back by packaging it as “diversity inclusion”.

Just one question: which ceremony do bi-racial children attend? https://t.co/WQL6aAXbmV — Candace Owens (@RealCandaceO) March 16, 2021

Inițiativa i-a făcut și pe academicienii europeni să protesteze. Istoricul Éric Anceau, lector la Sorbona, a scris pe contul de Twitter: „Ku Klux Klan a visat, Columbia a făcut!”.

Le Ku Klux Klan en rêvait et Columbia l'a fait !

L'université de New York choisit la ségrégation en créant des cérémonies de diplômes séparées selon la race, l'ethnie, les préférences sexuelles (etc) pour que chaque communauté se sente plus à l'aise (sic).https://t.co/EYeWSL1EIf — Eric Anceau (@Eric_Anceau) March 17, 2021

Practica nu este complet nouă: la Universitatea Georgetown, dar și în universitățile din Texas sau Portland, acest tip de eveniment, în conformitate cu o identitate sau logică comunitară, face deja parte din viața studențească.

Conducerea Columbia a spus că ceremoniile multiculturale „sunt deschise tuturor studenților”.