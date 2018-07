FFIR propune peste 40 de producţii cinematografice, dintre care opt avanpremiere

Festivalul de Film şi Istorii de la Râşnov (FFIR) propune anul acesta peste 40 de producţii cinematografice, dintre care opt avanpremiere, care vor fi proiectate între 20 şi 29 iulie. Filmele vor putea fi vizionate la cinematografele "Amza Pellea" şi la cel în aer liber din Grădina Cetăţii Râşnov, anunţă organizatorii, potrivit news.ro.

Lista titlurilor proiectate în avanpremieră în cinematograful "Amza Pellea" începe sâmbătă, 21 iulie, la ora 13.00, cu "Ziua când au murit anii '60", documentarul despre mişcările de stradă din Ohio (Statele Unite ale Americii) împotriva deciziei preşedintelui Richard Nixon de a invada Cambogia şi despre masacrul manifestanţilor de la Universitatea Kent State. De la ora 14.00, pe ecranul cinematografului va rula "Mai '68, sub pietrele de pavaj ... poliţaii!/ 68, sous les pavés... les flics", un documentar centrat pe unele dintre cele mai puternice demonstraţii civice şi cea mai mare grevă din istoria modernă a Franţei.

"Utoya: 22 iulie", filmul care a avut un puternic impact atât în rândul spectatorilor, cât şi al presei internaţionale la Berlinale 2018, va putea fi vizionat la Râşnov înainte de lansarea în cinematografele din România, programată pentru luna august.

La şapte ani de la atacul care a şocat Norvegia şi întreaga lume, regizorul Erik Poppe aduce pe ecrane povestea tinerilor care au înfruntat teroarea, confuzia şi durerea zilei de 22 iulie 2011, când Anders Behring Breivik, un extremist norvegian de dreapta, a fost protagonistul a două atentate teroriste pe insula Utoya, din apropierea capitalei norvegiene Oslo.

De asemenea, în cadrul dezbaterii despre abdicarea Regelui Mihai I, pe 22 iulie la ora 11:00, vor fi prezentate în avanpremieră documentarul "Regele Mihai al României - despre viaţă", iar pe 29 iulie, ora 15.00, "Declin şi ascensiune: familii regale în post-socialism", despre trei familii regale est-europene: Simeon II al Bulgariei von Sachsen-Coburg, Gotha, Nikola II, prinţul coroanei din Muntenegru şi, desigur, Mihai I al României.

În Grădina Cetăţii Râşnov, FFIR a pregătit proiecţii în aer liber ale celor mai de succes filme cu subiect istoric din ultimul an. Pe 20 iulie, de la 21.20, se proiectează "Moartea lui Stalin / The death of Stalin", filmul scoţianului Armando Iannucci (creatorul serialului de comedie "Veep") care spune, cu tot umorul de rigoare, povestea zilelor de derută şi confuzie din Rusia imediat după moartea lui Stalin, din 5 martie 1953.

Pe 21 iulie, de la 21.30, va putea fi vizionată pelicula franceză "La revedere acolo sus/ Au revoir là-haut", o comedie noir despre doi supravieţuitori ai Primului Război Mondial, recompensată cu 5 premii César 2018, printre care cea mai bună regie şi cel mai bun scenariu adaptat.

Printre momentele principale ale festivalului se numără proiecţia specială a capodoperei lui Lucian Pintilie - "Reconstituirea", aceasta fiind programată pentru data de 22 iulie, de la ora 19.30. Actorii Ileana Popovici, George Mihăiţă şi Vladimir Găitan vor fi prezenţi pe durata proiecţiei speciale, la jumătate de secol de la debutul filmărilor.

"Ziua decisivă/ Darkest Hour", filmul care i-a adus Oscarul lui Gary Oldman pentru interpretarea rolului lui Winston Churchill, va putea fi vizionat pe 23 iulie la Cetatea Râşnov. Filmul vorbeşte despre câteva dintre momentele cruciale ale carierei lui Churchill, momente care au coincis cu evenimente cruciale ale Europei şi ale lumii libere, în general.

Pe 28 iulie, de la 21.40, va fi proiectat "Dunkirk", capodopera lui Christopher Nolan recompensată cu Oscar în 2018, despre Miracolul de la Dunkirk (cunoscută şi sub numele de "Operaţiunea Dynamo") din mai 1940. Dunkirk este numele cu care a intrat în istorie operaţiunea de salvare ordonată de premierul britanic, Winston Churchill, a circa 330.000 de soldaţi aliaţi care erau încercuiţi la acel moment de armata nazistă pe plajele şi în portul orăşelului Dunkirk din nordul Franţei.

Pentru prima oară în istoria sa de 10 de ani, FFIR va avea o competiţie oficială de film, care se va desfăşura sub egida Râşnov Film Society. Deschisă filmelor documentare produse în ultimii doi ani, competiţia reuneşte opt titluri din România, Spania, Puerto Rico, Belgia, Bulgaria, Israel, Polonia şi Italia. Filmele, care vor fi proiectate zilnic în cinematograful "Amza Pellea", între 21 şi 28 iulie, vor relata întâmplări din cel de-al Doilea Război Mondial, din războiul civil spaniol, din timpul revoltelor anti-americane din Puerto Rico din 1950, cât şi din vieţile oamenilor obişnuiţi din Uniunea Sovietică, respectiv ale misionarilor din Congo.