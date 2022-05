Fica lui Cornel Palade dezvăluie că a plecat din România după ce a fost abuzată sexual: Poliția e cumpărată de Guvern

Ana Palade, fiica celebrului comediant Cornel Palade, acuză că a plecat din România după ce a fost abuzată sexual și nu numai. Ada Palade susține că nimeni din țară nu i-a oferit respect, ba mai mult, acuză poliția că i-a mușamalizat dosarul de abuz.

"Mi-am părăsit familia și țara natală datorită mentalității, misoginismului, sexismului și faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia și prostituția sunt ridicate la rang de artă, eu NU SUNT AȘA. Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu înjosit de oameni cărora le lipsește judecata cu privire la ceea ce înseamnă respectul și moralitatea, am plecat pentru că am fost supusă la abuzuri și abuzuri sexuale în ȚARA mea.

Am muncit din greu în țara aia încă din copilărie pentru ca toată țara să mă trateze ca pe un gunoi când mi s-au întâmplat lucruri rele, am avut încredere în oameni și în promisiuni de la oameni falși care m-au mințit, cred în talentul meu doar ca să te aflu că acestea entități mă vor în viața lor pentru câștigul personal. Am fost agresată în plină stradă de un șofer de autobuz și nimeni nu a făcut nimic, chiar și poliția a fost cumpărată de guvern și mi s-a creat o imagine demnă de Amber Turd.

Sunt atât de bucuroasă că sunt departe de acel TĂMÂNT AL NICIODATĂ, România nu m-a tratat niciodată ca pe copilul ei, am făcut atâtea lucruri pentru țara aia coruptă, am ajutat atâtea suflete părăsite încât nimeni nu ar da doi bani pe ele și să vadă ce se întâmplă.. . .

AM ATÂTEA LUCRURI DE SPUS PENTRU CĂ TU, ROMÂNIA NU AI FĂCUT NICIODATĂ NIMIC PENTRU OAMENII CARE AU VRUT SĂ TE SALVEZE. Totul incepe azi, m-am saturat sa-mi tin gura inchisa in privinta stilului de viata degradant si coruptibil pe care il promoveaza in Romania...", scrie Ada Palade pe Facebook.