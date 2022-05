Fiecare zi este specială: 1 Mai, Ziua muncii, a râsului, a limonadei şi a iubirii necondiţionate

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, conform Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.Ziua internaţională a munciiÎn fiecare an, la data de 1 mai, este celebrată Ziua muncii, o sărbătoare ce îşi are originea în Statele Unite şi care reprezintă astăzi un prilej de petrecere, dar şi de mândrie, pentru lucrătorii de pe toate continentele care, datorită strămoşilor lor, şi-au câştigat dreptul la "8 ore de muncă, 8 ore de timp liber şi 8 ore de somn".La 1 mai 1886, muncitori de pe tot cuprinsul Statelor Unite, care aveau dreptul la o singură zi de odihnă pe săptămână, au demonstrat pentru a susţine iniţiativa Federaţiei Organizaţiilor Meşteşugăreşti şi a Uniunilor Sindicale de introducere a unei rezoluţii ce prevedea ca durata unei zile legale de muncă să fie de 8 ore sau ca săptămâna de lucru să aibă 48 de ore. Protestele la care au participat zeci de mii de persoane au fost însoţite de greve, iar lucrurile au degenerat, în Piaţa Haymarket din Chicago poliţia intervenind cu brutalitate şi înregistrându-se morţi şi răniţi. Aceste demonstraţii au avut ecou şi în alte ţări. Spre exemplu, în Franţa, la 1 mai 1891, ciocnirile dintre muncitori şi forţele de ordine au dus la zece decese.Ziua internaţională a muncii, însoţită de hashtag-ul #WorkersDay, a fost recunoscută drept un eveniment anual, oficial, la cel de-al doilea Congres al Internaţionalei a II-a din 1891, de la Bruxelles.În România, ziua de 1 Mai a fost marcată începând din 1890, după ce a fost decretată, cu un an înainte, de Congresul Internaţionalei Socialiste, în memoria victimelor din Chicago. Timp de mulţi ani, ziua a fost comemorată prin manifestaţii muncitoreşti de amploare. Astăzi, este zi liberă, un prilej de petreceri sau de relaxare în natură, alături de cei dragi.Ziua râsuluiToată lumea ştie că râsul ne face să ne simţim bine, însă puţini realizează cât de valoros poate fi acest "instrument" simplu, aflat la dispoziţia oricui, pentru a ne îmbunătăţi starea generală. Acesta este motivul pentru care în 1998 a fost creată Ziua mondială a râsului, marcată în prima duminică din luna mai, un motiv în plus pentru a ne descreţi frunţile şi a alunga stresul şi supărările.Ziua Mondială a Râsului (#LaughterDay) este un eveniment anual, celebrat în toată lumea pentru creşterea nivelului de conştientizare cu privire la numeroasele beneficii ale zâmbetelor, glumelor şi comediei.Astăzi mai mult ca oricând, oameni de pe tot globul se adună, în grupuri de terapie, de prieteni sau cu membrii familiei, pentru a se simţi bine şi a râde împreună, potrivit daysoftheyear.com. De altfel, în lume există mii de grupuri comunitare care practică în mod regulat terapii prin râs pentru îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi mintale.Printre beneficiile râsului se numără o stare generală de bine, încurajarea unei atitudini pozitive, de dorit atât pentru propria persoană cât şi pentru cei din jur, stimularea eliberării de endorfine, cu rol calmant pentru reducerea impactului surmenajului şi a durerilor fizice, stimularea sistemului imunitar prin activarea celulelor T, îmbunătăţirea sănătăţii cardiovasculare, reducerea nivelului hormonilor de stres şi, de ce nu, arderea unor calorii în plus.Ziua de conştientizare asupra masajului terapeuticÎn fiecare an, la 1 mai, se celebrează, începând din 2014, Ziua de conştientizare asupra masajului terapeutic, o metodă deosebit de eficientă pentru relaxare, fizică dar şi psihică.Masajul este perceput de obicei drept un lux sau un capriciu şi mai puţin ca o terapie. Tocmai de aceea prin #TherapeuticMassageAwarenessDay se doreşte scoaterea în evidenţă a beneficiilor dovedite, atât pentru minte cât şi pentru corp, oferite de această metodă, atunci când este practicată regulat.În special în ziua de azi, când stresul şi surmenajul sunt omniprezente, este important să se acorde corpului şi minţii un răgaz pentru relaxare, vindecare şi încărcarea bateriilor. Astfel, această zi poate fi ocazia perfectă pentru a vă familiariza cu diferitele tehnici de masaj terapeutic.Ziua mondială a iubirii necondiţionateLa 1 mai se sărbătoreşte Ziua mondială a iubirii, diferită de Ziua îndrăgostiţilor prin faptul că astăzi este celebrată iubirea necondiţionată, faţă de prieteni, de familie şi de tot ceea ce ne înconjoară, dar şi faţă de propria persoană.Potrivit daysoftheyear.com, istoria Zilei mondiale a iubirii a început în 2004, prin Love Foundation, o organizaţie nonprofit care, prin fondatorul său, Harold W. Becker, şi-a propus să promoveze astfel dragostea necondiţionată în lume. Organizaţia şi-a început activitatea în 1985, după ce mama fondatorului a fost diagnosticată cu cancer. La acel moment, deşi Becker urmase o carieră universitară în managementul afacerilor şi performase în acest domeniu, a decis să renunţe la carieră pentru a-şi urma visul de a trăi o viaţă plină de bucurii, ajutându-i pe alţii să facă acelaşi lucru.Aşadar, aceasta este ziua perfectă pentru a conştientiza importanţa răspândirii sentimentului de iubire în jur şi în lume care, de cele mai multe ori se întoarce ca un ecou asupra propriei persoane.Ziua şoferilor de microbuze şcolareŞoferii de microbuze sau autobuze şcolare au o importanţă deosebită pentru accesul copiilor la educaţie în condiţii de siguranţă. De aceea, în fiecare an, la 1 mai, se celebrează #SchoolBusDriversDay.Educaţia este, pe lângă familie, un aspect esenţial în viaţa oricărui copil. Pe lângă educatori, învăţători şi profesori, care transmit cunoştinţele elevilor, o mare importanţă au şi şoferii autovehiculelor care îi transportă zi de zi şi lucrează, de cele mai multe ori, în condiţii de stres, cu o mare responsabilitate pe umeri.Primele autobuze şcolare au apărut la începutul secolului XX, potrivit daysoftheyear.com, cu toate trăsurile trase de cai al căror scop era să transporte copiii la şcoală, în special din zonele rurale, au devenit populare cu câteva decenii mai înainte.În Statele Unite, toate autobuzele şcolare au culoarea galbenă, nuanţă cunoscută drept "galben de autobuz şcolar", care a devenit standard în 1939.Ziua limonadeiÎncălzirea vremii aduce în prim-plan, în fiecare an, una dintre cele mai populare băuturi răcoritoare din lume, limonada. Acesta este motivul pentru care, în fiecare an, în prima duminică din luna mai, în Statele Unite - şi numai - este sărbătorită Ziua limonadei, însoţită de hashtag-ul #LemonadeDay.Un pahar înalt cu limonadă răcoritoare, preparată din lămâi proaspăt stoarse, îndulcită cu miere sau zahăr, decorată cu mentă şi felii de lime şi servită cu pai şi gheaţă, este binevenit într-o zi călduroasă, această băutură fiind perfectă indiferent de locul în care este savurată, fie la restaurant, fie la piscină sau la plajă.În plus, în Statele Unite, #LemonadeDay este însoţită de tradiţia standului de limonadă, prin care copiii sunt încurajaţi să devină antreprenori. Astfel, în faţa caselor sau în şcoli pot fi întâlnite standuri cu limonadă, unde cei mici prepară şi vând această băutură, atât pentru a învăţa să gestioneze o mică afacere, dar şi să îşi ajute semenii, direcţionând profiturile în scopuri caritabile.Ziua câinilor de rasăCâinii îşi oferă în mod necondiţionat dragostea, compania şi recunoştinţa proprietarilor lor şi merită iubiţi, îngrijiţi şi apreciaţi indiferent de rasa din care fac parte. La 1 mai, însă, este marcată Ziua câinilor de rasă, din cu totul alte motive.De-a lungul mileniilor, au existat şi alte motive pentru care oamenii au avut nevoie de câini, în afară de a se bucura de compania lor. Astfel, pentru a-i ajuta pe proprietarii lor să facă lucruri pe care nu le puteau duce la îndeplinire singuri a fost nevoie de rase speciale de câini. Aşa au apărut câini ciobăneşti, care îi ajută pe fermieri să mâne turmele, câini de vânătoare, cu un excelent simţ al mirosului şi abilităţi deosebite pentru capturarea vânatului, câini de tracţiune, cum ar fi exemplul raselor Husky, ori Malamut, cu exemplare deosebit de rezistente la temperaturi scăzute şi deplasări pe distanţe lungi, sau câini de pază, cu un accentuat simţ al proprietăţii.Conform site-ului oficial al acestei zile, nationalpurebreddogday.com, "peste 400 de rase de câini există în prezent în lume, însă multe dintre ele riscă să dispară definitiv pe parcursul vieţii noastre". De aceea, în 2013, a fost creată #PurebredDogDay, o zi prin care proprietarii de canise au dorit să scoată în evidenţă importanţa conservării raselor de câini şi transmiterii mai departe, în mod responsabil, a moştenirii lor genetice, dar şi a diversităţii.Ziua proprietarilor de casă nouăUnele persoane se simt bine şi confortabil locuind în chirie, bucurându-se de libertatea de a se muta oriunde, altele îşi doresc să scape de povara chiriei şi să se stabilească la casa lor. Pentru acestea din urmă, a fost creată Ziua proprietarilor de casă nouă (#NewHomeOwnersDay), care celebrează achiziţionarea primei locuinţe personale şi pe cei care sunt suficient de îndrăzneţi pentru a face pasul către deţinerea unei proprietăţi a lor, o investiţie pentru viitorul copiilor, sau o oportunitate de a obţine un profit mai târziu, după creşterea preţului proprietăţilor pe piaţa imobiliară.