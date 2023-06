Fiica lui Liviu Dragnea plonjează în cinematografie: A fost antrenată să devină asasina perfectă

Fiica lui Liviu Dragnea din căsnicia cu Bombonica Dragnea debutează în lumea cinematografiei. Alexandra are 28 de ani și a obținut un rol principal într-un scurtmetraj în care o „fetiță răpită de un criminal feroce este trimisă să-și ucidă propria mamă”.

Fiica lui Liviu Dragnea a făcut studii de actorie în SUA

Producția, intitulată „Magdalena”, spune povestea unei fete răpite de un lord al crimei și antrenată să devină un „asasin perfect”. După 12 ani, departe de familie, copila este trimisă să își asasineze propria mamă, ceea ce duce la o reîntâlnire cu fratele ei pierdut de mult timp, care fusese luat de „tatăl” lor adoptiv, scrie Gândul.ro.

Fiica lui Dragnea mărturisește că de mică era pasionată de actorie

„Întotdeauna am fost pasionată de actorie. De foarte mică mi-am dorit să fiu actriță și toată lumea din jurul meu știa de acest vis al meu. În timpul școlii, am participat la diverse programe de actorie, cursuri de teatru și ateliere. Dar după ce am absolvit Institutul Lee Strasberg din Los Angeles, pot spune că am început să mă concentrez pe construirea unei cariere în acest domeniu”, a declarat Alexandra Dragnea într-un interviu acordat pentru fanatik.ro.