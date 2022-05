Filarmonica de stat Oradea prezintă de 1 iunie un concert special pentru copii, părinţi şi bunici

Filarmonica de stat Oradea prezintă, miercuri, 1 iunie, un concert special pentru copii, părinţi şi bunici, ce cuprinde muzică din desene animate, conform Agerpres.

"În fiecare zi copiii sunt în centrul atenţiei. Însă, pe 1 iunie avem un motiv în plus să îi sărbătorim, să ne bucurăm de zâmbetul şi inocenţa lor şi să le dedicăm diferite activităţi", a transmis, marţi, Filarmonica, într-un comunicat.Cele 11 piese din concert sunt astfel alese încât să fie pe placul copiilor şi vor fi interpretate de Ansamblul de suflători al Filarmonicii de Stat Oradea, dirijat de Lorenzo Moroni.Ritmurile de marş ale piesei Parade of Wooden Soldiers de Ballard McDonald vor deschide concertul dedicat copiilor. Piesa a fost compusă de Leon Jessel în anul 1897 pentru pian şi mai târziu pentru orchestră. Varianta lui McDonald a apărut în 1922, ca un cântec cu versuri.O piesă mult mai recentă este Happy de Pharrell Williams. Melodia a fost compusă şi interpretată de către Williams pentru a servi drept coloană sonoră a filmului Despicable Me 2 din anul 2013.A treia piesă va aduce maşinuţele în scenă, deoarece orchestra va interpreta aranjamente ale compozitorului John Moss din filmul Cars.Un alt film foarte iubit de către copii este Frozen. Din această cauză, piesa Let it go de Paul Murtha va aduce cu ea magia personajelor de iarnă.Desenele animate The Flinstones nu datează chiar din epoca de piatră, dar cu siguranţă sunt desenele multor generaţii de copii. Aşadar nu doar copiii, dar şi părinţii şi bunicii se pot bucura de un cântec ce le va aminti de copilărie: Tema muzicală a desenelor The Flinstones, care aparţine compozitorului Hoyt Curtin.Piesa următoare face parte din coloana sonoră a filmului Shrek şi este compusă de John Cale pentru a ilustra lumea personajelor verzi.Piesa Up este tema filmului cu acelaşi nume, compusă de Michael Giacchino. Aceasta a fost nominalizată pentru diferite premii, câştigând chiar două trofee Grammy.Părăsim lumea cinematografică pentru scurt timp, invitând în scenă "dactilograful". Piesa The typewriter este o lucrare scurtă a compozitorului american Leroy Anderson, care ilustrează un dactilograf, cu ajutorul unui instrument de percuţie.Revenind la universul filmelor, în continuare va fi prezentat un potpuriu din producţia cinematografică Aladdin de Paul Jennings.Minunata lume a jucăriilor va fi evocată cu muzica din filmul Toy Story, a cărui coloană sonoră compusă de Randy Newman este una dintre cele mai cunoscute piese muzicale de film din istorie.Ultima piesă din concert face parte din seria Piraţii din Caraibe. Muzica filmului a fost compusă de Klaus Badelt, aceasta fiind şi rampa sa de afirmare în calitate de compozitor.Concertul "Muzică din desene animate" al Filarmonicii de Stat Oradea va avea loc în sala Enescu-Bartok, începând cu ora 17.