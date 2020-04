Filarmonica George Enescu are un nou director de onoare în stagiunea online 2020-2021 - Muzicianul german Christian Zacharias este noul director

Dirijorul şi pianistul german Christian Zacharias a acceptat titlul de director de onoare al Filarmonicii "George Enescu" din stagiunea online 2020-2021. Filarmonica îl sărbătoreşte pe muzician în cadrul stagiunii online, în contextul în care artistul împlineşte luni 70 de ani, potrivit news.ro.

Joi, de la ora 19.00, Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu", condusă de Christian Zacharias, în dublă ipostază de dirijor şi solist, va avea în program, în cadrul stagiunii online, un program exclusiv Ludwig van Beethoven: Creaţiunile lui Prometeu, op. 43 (selecţiuni), Concertul nr. 3, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 37 şi Simfonia nr. 2, în re major, op. 36.

"Vă sunt recunoscător pentru propunerea dumneavoastră care m-a impresionat profund. În ultimii ani, am cultivat prin colaborarea noastră fructuoasă o relaţie care depăşeşte cu mult raporturile profesionale obişnuite şi care a câştigat în adâncime la fiecare întâlnire. Mă onorează în mod special faptul că voi deveni în această funcţie urmaşul lui Sergiu Celibidache. Am avut norocul să repet şi să cânt sub conducerea sa în anii ’70 ai secolului trecut. A fost o experienţă de neuitat care a contribuit decisiv la găsirea drumului meu personal către dirijat”, mărturiseşte Christian Zacharias, într-o scrisoare de acceptare a titlului de director de onoare al Filarmonicii "George Enescu".

"Sper ca, după această perioadă grea, să ne revedem cu bine, în toamnă, la deschiderea 2020-2021 a stagiunii Filarmonicii «George Enescu». Suntem onoraţi că maestrul Christian Zacharias a acceptat să devină director de onoare al Filarmonicii, funcţie deţinută doar de Sergiu Celibidache după revenirea maestrului în România în 1990. În această toamnă, dirijori şi solişti de renume internaţional vor fi oaspeţii Filarmonicii bucureştene, în continuarea bunei tradiţii. Deschiderea stagiunii 2020-2021 va fi o bună ocazie de a reintroduce în atenţia opiniei publice concertele primei instituţii muzicale din România, aflată în elita muzicală europeană. O stagiune consistentă, angajând nume consacrate din lumea muzicală şi academică în evenimente culturale - concerte, conferinţe, expoziţii etc. - de înaltă ţinută. Insistăm să păstrăm cu rigoare şi consecvenţă tot timpul, şi acum în stagiunea simfonică online, activităţi culturale care să omologheze un spaţiu al excelenţei spiritului rafinat. Să ne revedem cu bine cât mai curând! Până atunci, avem bucuria să vă dăruim acest concert aniversar condus de maestrul Christian Zacharias”, declară domnul Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii "George Enescu".

Înregistrarea concertului, care a avut loc în Sala mare a Ateneului Român, va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii "George Enescu": site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Accesul pe aceste canale online va fi gratuit timp de 48 de ore.

Christian Zacharias, născut în 27 aprilie 1950 la Jamshedpur, este unul dintre cei mai distinşi pianişti ai generaţiei sale. Cunoscut pentru profesionalismul şi intransigenţa sa, artistul s-a afirmat pe plan internaţional, câştigând premii la competiţiile de la Geneva şi "Van Cliburn". În 1975 a obţinut premiul I la Concursul "Ravel" de la Paris, iar în 2000 a debutat în Statele Unite, dirijând Orchestra Filarmonicii din Los Angeles. În 2006 a condus Orchestra Filarmonicii din New York. A devenit director artistic al festivalulului anual Mozart al Orchestrei Simfonice din Barcelona,director artistic şi dirijor principal al Orchestrei de Cameră de la Lausanne, dirijor principal invitat al Orchestrei Simfonice dinGöteborg(din sezonul 2002/ 2003). A susţinut recitaluri camerale, împreună cu Cvartetul Alban Berg, Cvartetul Leipziger, Heinrich Schiff şi Frank Peter Zimmermann.A înregistrat pentru casa EMI până în 1997, după care a semnat un contract cu Dabringhaus şi Grimm. Volumul III al concertelor pentru pian de Mozart - înregistrat cu Orchestre de Chambre de Lausanne - a fost laureat cu "ECHO Klassik 2008", volumul IV al acestei serii cu "Diapason d’Or" şi cu "Choc du Monde de la Musique". În ianuarie 2007, Christian Zacharias a fost distins cu Midem Classical Award "Artistul anului" la Cannes.