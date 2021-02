Filipe Luis dezvălui de ce s-a întors de la Chelsea la Atletico Madrid: Mi-a spus 'întoarce-te, vom câştiga din nou şi am nevoie de un fundaş lateral ca tine'

Fotbalistul brazilian Filipe Luis, fost la Chelsea şi Atletico Madrid, a recunoscut, într-un interviu pentru The Daily Mail, că era "stresant" să primească mesaje de la Diego Simeone când era jucătorul echipei din capitala Spaniei, scrie EFE potrivit Agerpres.

Când primeşte acum mesaje de la Simeone, Filipe Luis le vede ca venind de la un prieten, însă înainte i se păreau "stresante", a povestit cel care a revenit în urmă cu aproape doi ani în ţara sa, la formaţia Flamengo.

Unul dintre acele mesaje l-a făcut pe Filipe Luis să se despartă după un singur an de Chelsea pentru a se întoarce la Atletico în 2015, şi-a amintit fundaşul stânga înaintea duelului de marţi dinte cele două echipe, de la Bucureşti, din turul optimilor de finală ale Ligii Campionilor."Simeone mi-a spus 'întoarce-te, vom câştiga din nou şi am nevoie de un fundaş lateral ca tine.' Am făcut-o şi mi-a zis: 'Vezi? Joci bine doar pentru mine'. A scos din mine tot ce am mai bun. Cunoştea fiecare ungher al creierului meu", a afirmat brazilianul.În opinia lui, nu este uşor să joci pentru Simeone fiindcă acesta "nu are inimă"."Niciodată nu îşi spune: 'vai ce păcat, bietul jucător, trebuie să fac asta sau alta'. Nu. Tot ce va decide va fi pentru a câştiga", a declarat brazilianul. "Când a venit în 2011, Atletico era la patru puncte de zona retrogradării, iar în acelaşi sezon a dus-o la câştigarea Europa League. Acest succes are un nume: Diego Simeone", a spus el.Filipe Luis a fost titular în finala Europa League din 2012, câştigată de Atletico împotriva lui Athletic Bilbao (3-0) pe Arena Naţională din Bucureşti.Atletico Madrid şi Chelsea Londra se vor înfrunta marţi seara, de la ora 22:00 (ora României), pe Arena Naţională din Bucureşti, cu porţile închise, în cadrul primei manşe a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Această confruntare din cea mai importantă competiţie continentală intercluburi a fost mutată în capitala României ca urmare a restricţiilor impuse delegaţiei britanice pe teritoriul Spaniei, unde trebuia să se dispute iniţial partida.