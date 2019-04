Filipe Teixeira, după cel mai slab meci al sezonului: 'Ne menţine în lupta pentru titlu. Nu cred că a fost un meci frumos pentru persoanele care au venit'

Primele două clasate şi singurele formaţii care se luptă pentru câştigarea titlului în Liga I Betano, CFR Cluj şi FCSB, au remizat, duminică, scor 0-0, într-un meci fără şut pe poartă. La finalul jocului, Filipe Teixeira (38 de ani) s-a arătat optimist şi a explicat ce a greşit echipa sa.

CFR rămâne cu un avans de trei puncte în fruntea clasamentului, cu cinci etape înainte de final, însă portughezul, care a jucat timp de 90 de minute, spune că FCSB are şanse bune în continuare la câştigarea titlului. Vicecampioana României are nevoie ca CFR Cluj să se încurce cel puţin o dată până la meciul direct din ultima etapă. La egalitate de puncte, echipa lui Dan Petrescu este campioană pentru că nu a beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-off.

"Nu cred că a fost un meci frumos pentru persoanele care au venit. Au fost două reprize distincte. În prima am dominat noi, prin pase, prin posesie, dar nu am putut să ne facem ocazii de gol. În repriza a doua am intrat puţin în jocul lor şi nu ne-a ajutat cu nimic. E un egal care ne menţine în lupta pentru titlu.

CFR e o echipă foarte bună, pragmatică şi trebuia să fim şi noi puţin mai pragmatici. Aveam obiectiv să nu primim gol, dar din păcate nici nu am marcat. Rămânem în luptă. Nici ei nu au avut ocazii clare de gol, mai mult din corner şi lovituri libere. Suntem în luptă, e bine că nu am pierdut, avem încredere că în meciul următor o să trecem pe primul loc. Mai sunt cinci meciuri, cinci finale, trebuie să şe câştigăm pe toate şi CFR să se încurce. Suntem încrezători, chiar dacă nu am avut foarte multe ocazii", a declarat Teixeira, pentru DigiSport.

Mijlocaşul născut la Paris mai are contract cu FCSB până în vară, iar portughezul şi-ar putea încununa cariera cu al doilea titlu în România, după cel obţinut cu Astra Giurgiu, în sezonul 2015/2016.

Cu cinci runde înainte de final, CFR Cluj ocupă primul loc, cu 38 de puncte, în timp ce FCSB are 35 de puncte. În următoarea rundă, ambele vor evolua în deplasare. Echipa lui Dan Petrescu va merge la Sfântu Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi, în timp ce elevii lui Mihai Teja se vor deplasa la Ovidiu, pentru a o înfrunta pe Viitorul.