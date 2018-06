Filipe Teixeira și-a prelungit contractul cu Steaua

În ziua în care jucătorii FCSB-ului s-au reunit, Gigi Becali a anunţat că a ajuns la un acord cu Filipe Teixeira. Portughezul în vârstă de 37 de ani a semnat un nou contract cu vicecampioana, valabil pe şase luni, care va fi prelungit automat dacă echipa se califică în grupele Ligii Europa.

Teixeira am rezolvat, mai rămâne 6 luni, cu prelungire automată dacă ne calificăm în Europa League. Sunt şi jucatori din Liga I pe care îi vrem. Doi atacanti luăm sigur, pentru că Alibec e gata, la revedere. Nemec trebuie să dea raspunsul astăzi! E ultima zi", a spus Becali, pentru ProX.

Chiar dacă se îndreaptă spre finalul carierei, Teixeira a fost un jucător de bază pentru FCSB şi în stagiunea anterioră. La finalul meciului cu CSU Craiova, câştigat de FCSB pe noul Oblemenco, portughezul i-a înţepat pe Dică şi Becali: "Sunt cel mai bun fotbalist care stă pe banca. Cred că a fost doar a două oară când am fost titular în play-off. Mă bucur că am început meciul azi şi că am câştigat". Pe lângă Teixeira, Dică se va putea baza în sezonul viitor pe Olimpiu Moruţan, adus de la Botoşani, Kamer Qaka, mijlocaş cumpărat de la Iaşi, dar şi pe Daniel Benzar şi Jakolis, care vor reveni de la FC Voluntari, respectiv Apollon Limassol.