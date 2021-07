Filmările în care se vorbește despre Ivermectină, cenzurate pe Youtube - VIDEO

Joe Rogan, în emisiunea „The Joe Rogan Experience”, intervievează doi dintre cei mai importanți experți din lume – Bret Weinstein și Dr. Pierre Kory – despre ivermectină. Ei discută despre modul în care YouTube a cenzurat Podcast-ul DarkHorse pentru că a evidențiat beneficiile ivermectinei pentru tratarea COVID, informează blacknews.ro. Săptămâna trecută Joe Rogan a făcut un „podcast de urgență” alături de biologul evoluționist Bret Weinstein, cu Ph.D. în portofoliu și specialistul în îngrijiri critice, Dr. Pierre Kory, despre modul în care sunt cenzurați de YouTube pentru că au discutat despre beneficiile utilizării ivermectinei pentru tratamentul COVID.

Weinstein, gazda podcastului DarkHorse, i-a spus lui Rogan că YouTube i-a „demonetizat” canalele, i-a eliminat unele videoclipuri și a emis avertismente pentru conținut care menționa ivermectina, etichetându-l drept „spam” și „informații medicale înșelătoare”.

Mesajul YouTube este „renunțați la știință și respectați narațiunea – sau altfel”, a scris pe Twitter Weinstein.

Weinstein i-a spus lui Rogan că ivermectina este un medicament antiparazitar eficient administrat la 4 miliarde de oameni din întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății consideră ivermectina un medicament esențial sigur pentru copii, a spus Weinstein.

Ivermectina a fost descoperită în anii 1970 de microbiologul japonez Satoshi Ōmura și biologul parazitar american William C. Campbell. Descoperirea lor le-a adus Premiul Nobel pentru fiziologie 2015.

Medicamentul a tratat cu succes milioane de oameni diagnosticaţi cu ‘Râul Orbirii’, o boală cauzată de viermi paraziți care duce în cele din urmă la pierderea totală a vederii. De asemenea, s-a dovedit eficient împotriva filariozei limfatice, o boală parazitară răspândită de țânțari.

Kory i-a spus lui Rogan că ivermectina funcționează și pentru boli precum virusul Zika, Dengue, HIV, West Nile și gripa.

Mulţimea de dovezi evidențiază și eficacitatea sa împotriva COVID, a spus Kory.

O meta-analiză independentă publicată în iunie în Jurnalul American de Terapeutică a constatat că pacienții tratați cu ivermectină au avut o reducere cu 62% a deceselor provocate de COVID.

„Ai salva două din trei persoane pe care le-ai tratat. Acesta este minimul de care este capabilă ivermectina, deoarece nu în fiecare proces au fost tratați devreme. Când te uiți la timpuriu versus târziu, se descurcă mult mai bine ”, adaugă Kory.

Pacienții cu COVID cărora li s-a administrat ivermectină devreme au avut o reducere de aproximativ 80% a spitalizărilor și a decesului, a spus Kory.

Un alt studiu publicat în februarie în Jurnalul Internațional de Boli Infecțioase a constatat că aproape 85% dintre pacienții din Mexic cărora li s-a administrat ivermectină ca parte a unei terapii multimedicamentoasă s-au recuperat din COVID în decurs de două săptămâni.

Weinstein și Kory sunt amândoi de acord că ivermectina ar fi putut salva milioane de vieți, dar medicilor li s-a spus să nu o folosească.

