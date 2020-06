Filmările pentru producţii cinematografice şi de televiziune vor putea fi reluate în California la jumătatea lunii iunie

Filmările pentru producţii cinematografice şi de televiziune vor putea fi reluate în California cel mai devreme pe 12 iunie, au anunţat vineri reprezentanţii acestui stat federal american, după ce au aprobat un nou set de măsuri concepute pentru a preveni răspândirea noului coronavirus pe platourile de filmare, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Companiile de producţie californiene vor avea nevoie de o aprobare specială din partea autorităţilor sanitare locale pentru a îşi relua filmările, potrivit unui comunicat emis de Departamentul Sănătăţii din California.

Filmările pentru producţii cinematografice şi de televiziune au fost oprite în lumea întreagă la jumătatea lunii martie, în cadrul eforturilor depuse de comunitatea internaţională pentru a limita propagarea pandemiei de COVID-19.

Un grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai studiourilor de la Hollywood şi membri ai sindicatelor din industria de divertisment a propus la începutul acestei săptămâni o campanie extensivă de testare pentru noul coronavirus, verificări zilnice ale simptomelor bolii şi alte măsuri de siguranţă pentru a permite actorilor şi echipelor de filmare să îşi reia activităţile.

Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumină: ‘Nu are atribuții’

Noul regulament a fost conceput de reprezentanţi de la Walt Disney Co, Netflix Inc, Warner Bros şi NBCUniversal şi de membri ai sindicatelor SAG-AFTRA, IATSE şi Directors Guild of America (DGA).

Pentru a putea să îşi reia activitatea, echipele de producţie californiene vor trebui să respecte reglementările formulate de acest grup de lucru şi să primească o autorizaţie din partea oficialilor regionali din domeniul sănătăţii.

Autorităţile districtuale vor analiza rata locală a infectărilor cu noul coronavirus, gradul de pregătire a comunităţilor în eventualitatea unei creşteri spectaculoase a numărului de cazuri de infectare, capacitatea de testare şi alte date sanitare înainte de emite autorizaţia ce permite reluarea filmărilor, a precizat Departamentul Sănătăţii din California.