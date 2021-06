Filme americane alese, începând cu luna iulie, la TNT

Programul „Filme alese”, difuzat de TNT în serile de miercuri, va continua în luna iulie cu o colecţie de filme americane de referinţă, producţii nominalizate la Oscar şi apreciate de critici şi public, care prezintă poveşti mitologice, vorbesc despre caracter şi despre legături de neşters, conform news.ro

În luna iulie, în fiecare miercuri, după ora 20:00, vor fi difuzate „Wrath of the Titans/ Furia titanilor” (SUA, 2012), „League of Their Own/ Liga feminină de baseball” (SUA, 1992), „The Social Network/ Reţeaua de socializare” (SUA, 2010) şi „Stand By Me/ Prietenie” (SUA, 1986).

Filmul fantasy „Wrath of the Titans/ Furia titanilor”, regizat de Jonathan Liebesman, va putea fi urmărit pe 7 iulie.

Din distribuţie fac parte Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike, Ralph Fiennes, Bill Nighy şi Lily James.

După zece ani de la aventurile din filmul „Clash of the Titans/ Înfruntarea titanilor”, Perseu se vede nevoit să înfrunte o lume subterană înşelătoare pentru a-şi salva tatăl, Zeus, ţinut captiv de fiul său, Ares, şi de fratele său, Hades, care a dezlănţuit titanii antici asupra lumii.



Pe 14 iulie, va fi difuzată comedia „A League of Their Own/ Liga feminină de baseball”, cu Geena Davis, Tom Hanks, Lory Petty şi Madonna în distribuţie. Filmul regizat de Penny Marshall este povestea ficţionalizată a primei ligi feminine de baseball din America, fondată de Philip K. Wrigley, care a existat din 1943 până în 1954. În centru se află două surori care ajung să facă parte dintr-o echipă şi sunt urmărite eforturile lor de a avea succes în ligă în timp ce rivalitatea dintre ele creşte. După două decenii de la lansare, „A League of Their Own” a fost ales pentru conservare de către National Film Registry ca fiind „important din punct de vedere cultural, istoric ori estetic”.



Filmul biografic „The Social Network/ Reţeaua de socializare”, regizat de David Fincher, după un scenariu semnat de Aaron Sorkin, va putea fi vizionat pe 21 iulie. În prim-plan se află tânărul Mark Zuckerberg, student la Harvard care creează un site de socializare ce ulterior avea să devină Facebook. Sunt prezentate dificultăţile întâmpinate, procesele cu care s-a confruntat, fiind acuzat de doi gemeni că le-a furat ideea, dar şi de co-fondatorul care a fost ulterior înlăturat din companie. Rolul principal este jucat de Jesse Eisenberg, iar din distribuţie fac parte Andrew Garfield, Justin Timberlake şi Rooney Mara. Lungmetrajul a fost recompensat cu trei trofee Oscar, inclusiv pentru scenariul adaptat după cartea din 2009 a lui Ben Mezrich, „The Accidental Billionaires”.



„Stand By Me/ Prietenie”, regizat de Rob Reiner, este un film de referinţă nu doar pentru adolescenţi. Patru prieteni pornesc în căutarea trupului unui băiat ucis, iar în călătoria lor află multe lucruri despre ei înşişi. Este un film despre maturizare, despre legături care nu se uită, care marchează vieţile oamenilor. River Phoenix, Jerry O'Connell, Wil Wheaton şi Corey Feldman sunt protagoniştii aventurii, iar din distribuţie fac parte Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss şi John Cusack. Lungmetrajul nominalizat la Oscar pentru scenariul bazat pe o nuvelă a lui Stephen King va fi difuzat de TNT pe 28 iulie.