Filme fantasy şi horror în premieră naţională la Dracula Film Festival, în perioada 13-17 octombrie

Premiere europene, Q&A-uri cu autori ai filmelor, workshop-uri şi mese rotunde fac parte din programul celei de-a noua ediţii a festivalului internaţional de film fantastic de la Braşov, Dracula Film Festival, care va avea loc în perioada 13-17 octombrie, potrivit news.ro.

Dracula Film Festival programează şi o serie de proiecţii ce au un caracter special, în primul rând avanpremierele de gală a două blockbustere care vor ajunge şi în România, "Halloween Kills", cel mai recent film din saga lui Michael Myers creată de John Carpenter, şi "Last Night in Soho", drama horror cu Anya Taylor-Joy, cea mai recentă realizare a originalului cineast Edgar Wright, autorul lui "Baby Driver", "Shaun of The Dead" şi Hot Fuzz".

Filmele vor fi proiectate la Cinema One din Braşov.

Producţii din Etiopia, SUA, Rusia, Portugalia, Argentina, Germania, Ecuador, Spania şi China au fost selecţionate în competiţia de lungmetraj a celei de-a noua ediţii a a festivalului, competiţie în care filmul câştigător va primi marele premiu Dracula Trophy.

Cele 10 filme selectate în competiţia de lungmetraj sunt:

"A Savannah Haunting" (SUA, 2021, r: William Mark McCullough)

Horror supranatural slow-burn bazat pe fapte reale (experienţe trăite de scenarist/regizor), filmat chiar în casa din ‘Deep South’ în care s-au întâmplat evenimentele. Un tânăr cuplu cu doi copii, tarat de moartea brutală în California al celui de-al treilea, se vede distrus odată cu relocarea şi mutarea într-o casă izolată din mijlocul pădurii. Filmul abordează inclusiv teme tipic “sudiste” (istoria sclavagismului, tradiţiile voodoo etc) într-o cheie modernă.

"Annular Eclipse" (China, 2021, r: Chi Zhang)

Action-thriller SF realizat extrem de spectaculos în baza vocabularului estetic Cyberpunk. Anul 2030. Tehnologia transplantului de memorie s-a perfecţionat iar umanitatea aspiră la nemurire. În căutarea refacerii propriului bagaj de amintiri, acum fragmentate de un accident (sau experiment), un asasin de profesie reuşeşte să distrugă tehnologia, date fiind obiectivele reale pentru care a fost creată de fantomatica organizaţie “Father”.

"Infinite Sea" (Portugalia, 2021, r: Carlos Amaral)

Într-o realitate alternativă în care se desfăşoară exodul speciei umane spre alte planete, rămas printre puţinii locuitori ai Pământului, hackerul Pedro perseverează în a încerca să pătrundă în sistemul agenţiei spaţiale pentru a-şi urma visul de a pleca în cosmos. Întâlnirea cu Eva (Maria Leite, actriţă cunoscută publicului român din "Traducătorii") îl va face să îşi privească existenţa din altă perspectivă. SF meditativ cu subtext filosofic.

"Dawn Breaks Behind The Eyes" (Germania, 2021, r: Kevin Kopacka)

Horror caleidoscopic în maniera esteticii filmelor de gen italiene din anii ’70. Un cuplu (soţ autoritar şi irascibil, soţie obedientă şi nefericită) îşi petrece noaptea într-un conac decrepit, primit moştenire. Doar că timpul dobândeşte alte caracteristici în acest inovativ regal vizual gotic psihedelic, inclusiv prin OST-ul original.

"On the 3rd Day" (Argentina, 2021, r: Daniel de La Vega)

Thriller horror/ fantastic regizat de Daniel de la Vega (White Coffin, Necrophobia). Trei zile după un accident de maşină în care se afla împreună cu fiul său, acum dispărut, o femeie (Marina Anghilera) nu îşi mai aminteşte nimic din dramatica întâmplare. Dezorientată, mama caută indicii pentru a-şi recompune amintirile, descoperă similitudini cu alte cazuri în arhiva poliţiei iar quest-ul o duce spre întâlnirea cu un fanatic religios care ar putea fi un criminal în serie.

"Night Caller" (SUA, 2021, r: Chad Ferrin)

Intrată în contact cu un serial killer, o clarvăzătoare autentică şi nu una ‘fake’ (Susan Priver - Serving Up Richard) de la un call center de astrologi şi prezicătoare, "vede" crimele acestuia înainte de a fi comise şi ajunge fără voie târâtă într-un joc de-a şoarecele şi pisica, ajutată fiind doar de o colegă (Bai Ling - The Crow, Crank: High Voltage) şi de tatăl ei invalid. În distribuţie: Steve Railsback ("Helter Skelter"), Lew Temple ("The Devil’s Rejects") etc.

"Superno" (Etiopia, 2021, r: Abel Mekasha)

Film experimental inspirat ca premisă de inseparabilitatea cuantică, dar care nu este un SF standard ci un Fantasy-Thriller psihologic despre individualităţile privite ca particule, ale căror efecte se simt asupra celorlalte chiar dacă acestea se află la mare distantă. O persoană este închisă singură într-un mediu perfect izolat, crede că este răpită dar nu e întrutotul adevărat, cu doar un telefon ca mjloc de comunicare cu celelalte fiinţe, naturale sau supranaturale.

"Iwianch, The Devil Deer" (Ecuador, 2020, r: José Cardoso)

Documentar despre străvechile legende şi culturi din pădurile Amazonului - Iwianch este un demon care ia forma unui cerb antropomorfizat - construit pe situaţia reală a recrutării unui şaman pentru găsirea unui copil localnic dispărut în junglă. Simultan cu tragedia urmărită în real time, filmul este un ‘trip’ aproape de Psychedelia şi Horror prin observarea ritualurilor şamanice bazate pe credinţa existenţei unor portaluri spre lumea morţilor.

"Cursed Land. Fate" (Federaţia Rusă, r: Stepan Burnashev)

Slow-burn folk-horror cu o tânără orăşeancă în căutarea mamei dispărute, ajunsă în cătunul ei natal, unde descoperă că aceasta este în viaţă dar înfricoşată de obiceiurile locale ţinând de folclorul regiunii Iacuţia, legat de răul care ameninţă să invadeze lumea. Obligată să rămână un timp în sălbăticia siberiană alături de mamă, fata se vede la rândul ei pusă în pericol de spiritele rele şi imersează în universul ritualurilor şi credinţelor ancestrale.

"The Winter Hunger" (Spania, 2021, r: Álvaro García Gutiérrez)

Horror apocaliptic al unui cineast multipremiat pentru scurtmetrajele sale. O mutaţie a virusului turbării provoacă o pandemie în faţa căreia, în doar trei luni, întreaga omenire se declară înfrântă. Puţinii supravieţuitori se regăsesc departe de zonele suprapopulate, fără electricitate, comunicaţii sau protecţie din partea autorităţilor. Se apropie iarna şi pericolul cel mai mare vine din partea propriilor semeni şi nu a persoanelor infectate, ce nu mai acţionează raţional.

Toate cele 10 filme din competiţia de lungmetraj vor fi proiectate la Cinema Astra din Braşov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile. Totodată, filmele vor putea fi vizionate şi online, contracost, pe platforma Eventbook.

Selecţia filmelor din categoria de lungmetraj a fost realizată de Ioan Big, director al festivalului, jurnalist şi colaborator cu numeroase publicaţii româneşti şi străine. Recent, sub semnătura lui Ioan Big, a apărut cartea "Zombies în secolul XXI".

Filmele de lungmetraj vor fi jurizate de Elena Munoz (Spania) - preşedinte juriu, producătoare al multipremiatului film "Amigo", regizat de Óscar Martín, film care a câştigat Dracula Trophy la Dracula Film Festival 2020, Stuart Jopia (Anglia) - fondatorul festivalului de film "The Dead of Night", şi Claudiu Bleonţ (România) - actor român de film şi teatru cu o experienţă consistentă în producţiile cinematografice din zona horror & fantasy, vocea lui Dracula în populara franciză animată "Hotel Transylvania".

La categoria scurtmetraj, 19 filme concurează pentru trofeele Little Dracula (scurtmetraje internaţionale) şi Vladutz (scurtmetraje româneşti).

Selecţionerul secţiunii de scurtmetraj a fost criticul de film Cristian Mărculescu. Juriul acestei secţiuni este format din Wanda Hutira - artist grafic, Constantin Ene - director de imagine şi Carmen Zmaranda - membru fondator al Amural este reponsabilă pentru o bună parte din mişcările de arte cultură şi guerilă din Braşov.

Toate cele 19 filme din competiţia de scurtmetraj se vor proiecta la Cinemateca Patria din Braşov, iar intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile.

Totodată, filmele vor putea fi vizionate şi online, contracost, pe platforma Eventbook.

Dracula Film Festival este un proiect al Asociaţiei Culturale Fanzin şi cofinanţat de Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Centrul Naţional al Cinematografiei.