Filmele din seria 'Star Wars', disponibile pe platforma HBO GO, din 17 iulie

Toate filmele din seria „Războiul stelelor/ Star Wars”, creată de George Lucas, vor fi disponibile pe platforma HBO GO începând cu 17 iulie, a anunţat joi reţeaua de televiziune.

Pe 17 iulie, va fi încărcată pe platformă trilogia de prequel-uri - primele trei episoade din saga - şi „Solo: A Star Wars Story/ Solo: O poveste Star Wars”, care prezintă aventurile tânărui Han Solo, înainte ca el să devină un erou al Rebeliunii, potrivit agerpres.ro.

Filmul animat „Star Wars: The Clone Wars/ Star Wars: Războiul clonelor” va putea fi urmărit alături de primele cinci sezoane ale serialului cu acelaşi nume, deja disponibile pe HBO GO. Toate aceste filme au acţiunea plasată înainte ca Alianţa Rebelilor să fie înfiinţată.

Pe 24 iulie, HBO GO va face disponibilă trilogia originală de filme din anii ‘70 şi ‘80, dar şi „Rogue One: A Star Wars Story/ Rogue One: O poveste Star Wars”, care are acţiunea plasată înainte de evenimentele din „Star Wars: A New Hope/ Războiul stelelor - Episodul IV: O nouă speranţă” (1977).

Pe 31 iulie, primele două filme din trilogia recentă de sequel-uri vor deveni şi ele disponibile: „Star Wars: The Force Awakens/ Războiul stelelor - Episodul VII: Trezirea Forţei” şi „Star Wars: The Last Jedi/ Star Wars: Ultimii Jedi”.

Evenimentul „Star Wars” de pe HBO GO se încheie pe 7 august cu premiera filmului „Star Wars: The Rise of Skywalker/ Star Wars: Skywalker - Ascensiunea”, ultimul episod din saga „Skywalker”.