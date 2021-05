Filmele finaliste la Premiul LUX, printre care şi 'Colectiv', pot fi vizionate şi votate online

Filmele finaliste care concurează pentru Premiul European pentru Film al Publicului (LUX), printre care şi "Colectiv" de Alexander Nanau, pot fi vizionate şi votate online de public, dar şi de eurodeputaţi, o schimbare introdusă în acest an pentru alegerea peliculei câştigătoare a premiului pentru film al Parlamentului European, acordat pentru a promova lungmetrajele produse în Europa, relatează miercuri EFE.

Publicul va putea vota filmul favorit până la 23 mai, termen care pentru eurodeputaţi a fost prelungit până la 8 iunie, potrivit agerpres.ro.

Cele trei filme aflate în competiţie sunt "Încă un rând"('Another Round"), de Thomas Vinterberg (coproducţie Danemarca/Ţările de Jos/Suedia), "Colectiv", de Alexander Nanau (coproducţie România/Luxemburg) şi "Corpus Christi", de Jan Komasa (coproducţie Polonia/Franţa). Acestea vor fi disponibile online până la 16 mai, cu subtitrări în toate limbile Uniunii Europene (UE). Filmul învingător va fi anunţat la 9 iunie, la ceremonia de decernare a Premiului LUX din cadrul sesiunii plenare a PE şi va fi înmânat de preşedintele Eurocamerei, David Sassoli.

Parlamentul European va selecta în mod aleatoriu un număr de votanţi care vor putea participa la ceremonia de decernare a premiilor de la Strasbourg şi vor participa şi la următoarea ceremonie a Premiilor Filmului European ce va avea loc în decembrie 2021 la Berlin.

De asemenea, organizatorii au deschis posibilitatea participării, vineri 14 mai la orele 17:00, la o dezbatere cu realizatorii filmelor nominalizate, moderată de redactorul şef al Europa Cinemas, Domenico La Porta.

Spectatorii vor putea trimite întrebările şi urmări evenimentul prin canalul de Facebook al Parlamentului European. Premiul LUX şi-a câştigat renumele selectând coproducţii europene pe teme politice şi sociale de actualitate, care încurajează dezbaterile în jurul valorilor societăţii noastre.

Filmele selectate

"Another Round" este o coproducţie danezo-suedezo-olandeză care prezintă povestea unui grup de profesori de liceu care decid să urmeze teoria inspirată de un psiholog norvegian, potrivit căreia oamenii se nasc cu un deficit de alcool în sânge de 0,05% şi care decid să experimenteze. La început, pare a fi o soluţie la criza vârstei mijlocii, dar apoi lucrurile scapă de sub control. Filmul lui Vinterberg nu vorbeşte doar despre consumul de alcool, ci are un mesaj mai profund despre cum să înfruntăm suişurile şi coborâşurile vieţii şi să fim sinceri în legătură cu ele.

"Corpus Christi", o coproducţie polonezo-franceză prezintă povestea unui tânăr în vârstă de 20 de ani care trăieşte o experienţă spirituală transformatoare şi doreşte să devină preot. Printr-o răsturnare neaşteptată de situaţie, ajunge să conducă o parohie dintr-un sat polonez izolat. Pe măsură ce se derulează firul poveştii, el se confruntă cu un secret tragic care macină întreaga comunitate. Prin povestea acestui predicator carismatic, Komasa se întreabă ce anume creează o comunitate umană şi de ce ne lăsăm influenţaţi de lideri falşi sau adevăraţi.

"Colectiv", o coproducţie româno-luxemburgheză, este un documentar răscolitor intitulat după numele unui club de noapte din Bucureşti, unde în 2015 un incendiu tragic a ucis 27 de tineri, alţi 180 fiind răniţi. Filmul urmăreşte o echipă de jurnalişti care investighează motivul pentru care 37 dintre victimele arsurilor au murit în spitale, deşi rănile nu erau atât de grave încât să le pună viaţa în pericol. Ei dezvăluie nepotismul şi corupţia înfiorătoare, care costă vieţi omeneşti, dar arată totodată că oameni hotărâţi şi curajoşi pot răsturna sistemele corupte.