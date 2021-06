Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat vineri filmul crimei din Galați. Potrivit cercetărilor, scandalul a pornit de la dreptul de proprietate asupra unui apartament.

„In urma cercetarilor a rezultat ca victima detinea un apartament in comun, in coproprietate, cu fratele autorului, acesta din urma fiind decedat in urma cu doi ani in Viena. Atat autorul cat si ceilalti mostenitori nu intentionau să cedeze în întregime dreptul de proprietate către victimă. Seara trecuta, in parcarea din fata blocului victimei, au avut loc discutiii contradictorii, iar in urma acestora autorul i-a aplicat victimei lovituri cu un cutit. Conform bazelor de date, autorul a fost cercetat pentru savarsirea mai multor infractiuni de furt in Regatul Unit al Marii Britanii, fiindu-i aplicate mai mlte sanctiuni. In ce priveste victima, s-a stabilit ca a fost condamnata la executarea pedepsei cu inchisoarea pentru proxenetism si camatarie”, a declarat șeful MAI.

Magistraţii Tribunalului Galaţi au decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 28 ani care a înjunghiat, joi seara, în gât şi abdomen un bărbat de 39 ani, ulterior victima decedând la spital.

Un bărbat de 39 ani a fost înjunghiat, joi seara, în gât şi abdomen, în timp ce se afla într-o zonă rezidenţială aglomerată, din municipiul Galaţi, agresorul fugind după atac. Victima a fost aşteptată de atacator, la ieşirea acesteia dintr-un tronson dintre două blocuri, moment în care a înjunghiat-o de mai multe ori, în gât şi zona cervicală, după care a aruncat cuţitul sub o maşină şi a fugit.