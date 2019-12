Filmul de acțiune 'Jumanji: The Next Level' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Filmul de acțiune "Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", de Jake Kasdan, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 2.208.805 lei în weekendul premierei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.

În filmul de acțiune "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Nivelul următor", gașca a revenit, dar jocul s-a schimbat. Jucătorii descoperă că nimic nu este așa cum s-ar fi așteptat. Trebuie să înfrunte deșerturi aride și munți înzăpeziți pentru a-l salva pe unul dintre ei, dar și pentru a reuși să scape cu viață din cel mai periculos joc din lume. Filmul îi are în distribuție pe Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman, Kevin Hart, Awkwafina și Jack Black.

Liderul săptămânii trecute, animația "Regatul de gheață 2/ Frozen 2", de Chris Buck și Jennifer Lee, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 1.136.428 de lei în al treilea weekend pe marile ecrane românești. "Regatul de gheață II/ Frozen II", de Chris Buck și Jennifer Lee, beneficiază de vocile unor actori celebri, precum Kristen Bell, Evan Rachel Wood, Jonathan Groff, Idina Menzel. Povestea începe la ceva vreme după evenimentele din primul film, într-un Arendelle ai cărui locuitori se bucură de pace. Iniţial, cea mai mare provocare a poveştii pare să fie dorinţa lui Kristoff (Jonathan Groff) de a o cere de soție pe Anna (Kristen Bell), dar asta doar până când Elsa (Idina Menzel) aude o voce misterioasă ce-i aduce aminte de un cântec de leagăn din copilărie. O ameninţare supranaturală şi posibilitatea ca trecutul regatului să nu fie la fel de luminos precum cred cele două surori le vor arunca pe eroine într-o nouă aventură.

Pe poziția a treia, în urcare cu un loc, se află "Jexi/ Într-o relație cu telefonul meu", de Jon Lucas și Scott Moore, care a avut încasări de 189.517,34 de lei. Phil are o mare problemă, respectiv este dependent de telefonul său. Nu are prieteni, își petrece tot timpul făcând topuri despre cultura pop, iar viața lui amoroasă nu există. Însă statutul său pe Facebook este pe cale să se schimbe. Când se vede nevoit să își schimbe telefonul, cel mai nou model cumpărat vine cu o aplicație surprinzătoare: Jexi - o asistentă virtuală inteligentă. Cu ajutorul ei, Phil începe să se organizeze mai bine și să aibă viață socială. Totuși, pe măsură ce se detașează de folosirea telefonului, Jexi se transformă într-un coșmar din dorința de a-l păstra de Phil doar pentru ea.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Se-ncinge treaba!/ Playing with Fire", de Andy Fickman (181.623,20 de lei), "Îngerii lui Charlie/ Charlie's Angels", de Elizabeth Banks (145.502 lei), "O nouă poveste de Crăciun/ Last Christmas", de Paul Feig (123.092,90 de lei), "Maria, Regina României", de Alexis Sweet Cahill (113.677,60 de lei), "Marea provocare: Le Mans ’66/ The Grand Challenge: Le Mans '66" ("Ford v Ferrari"), de James Mangold (110.515 lei), "Doctor Sleep", de Mike Flanagan (52.199,10 lei), și "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil", de Joachim Rønning (44.765 de lei).