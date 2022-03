VIDEO Filmul de animaţie The Mitchells vs. the Machines, marele învingător la gala Annie Awards 2022

Filmul "The Mitchells vs. the Machines", produs de Sony Pictures pentru Netflix, a fost marele învingător la cea de-a 49-a gală Annie Awards, organizată sâmbătă seară la Los Angeles, unde această producţie a câştigat opt premii, inclusiv trofeul categoriei "cel mai bun lungmetraj animat", informează site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter, potrivit Agerpres.

În plus, aceeaşi peliculă - o comedie de animaţie despre o familie care luptă cu o apocalipsă declanşată de roboţi - s-a impus şi la categoriile "cea mai bună regie" (Mike Rianda şi Jeff Rowe), "cel mai bun scenariu", "cea mai bună scenografie", "cel mai bun design de personaje", "cel mai bun montaj", "cele mai bune efecte vizuale" şi "cea mai bună interpretare vocală".



Lungmetrajul "Encanto", produs de Disney, a câştigat trei premii: cea mai bună coloană sonoră, cea mai bună animaţie de personaje şi cel mai bun storyboarding.



Documentarul animat "Flee", regizat de Jonas Poher Rasmussen, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj animat independent.



În patru din ultimii cinci ani, câştigătorul premiului Annie pentru cel mai bun lungmetraj animat a fost recompensat şi cu premiul Oscar la această categorie. În acest an, filmele "The Mitchells vs. the Machines", "Encanto", "Flee", "Luca" şi "Raya and the Last Dragon" sunt nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj animat.



În ceea ce priveşte competiţia din rândul producţiilor de televiziune, marele învingător al galei de sâmbătă seară a fost "Arcane", care a câştigat opt premii, inclusiv la categoriile "cel mai bun serial TV/media pentru publicul general", "cea mai bună regie", "cel mai bun scenariu" şi "cea mai bună scenografie".



"Maya and The Three" a câştigat două trofee, impunându-se la categoriile "cel mai bun program TV/media pentru copii" şi "cea mai bună coloană sonoră".



Printre câştigătorii de sâmbătă seară s-a aflat şi o producţie nominalizată la Oscarul pentru scurtmetraj animat din 2022, "Bestia", care a câştigat premiul Annie pentru cel mai bun scurtmetraj animat.



Organizatorii galei au acordat şi o serie de premii speciale. Astfel, Winsor McCay Award pentru întreaga carieră a fost atribuit unui animator veteran al studioului Disney, Ruben Aquino, unei pioniere a animaţiei computerizate, Lilian Schwartz, şi unui producător renumit al studioului Ghibli, Toshio Suzuki.



Premiul June Foray pentru impact caritabil a fost înmânat animatorilor Renzo şi Sayoko Kinoshita, fondatorii Festivalului Internaţional de Animaţie de la Hiroshima. Premiul Ub Iwerks pentru realizări tehnice a fost acordat Fundaţiei Python, Premiul pentru realizări speciale i-a revenit lui Glen Vilppu, iar Certificatul de Merit pentru servicii deosebite aduse industriei de animaţie i-a fost înmânat lui Evan Vernon.