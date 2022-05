Filmul 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', cu Benedict Cumberbatch, este din nou pe prima poziţie la box office-ul nord-american

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" cu Benedict Cumberbatch se menţine pentru al doilea weekend de la premieră pe prima poziţie la box office-ul nord-american cu 61 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, scrie Variety.

La nivel mondial, producţia Disney a strâns 688.062.523 de dolari. Filmul original “Doctor Strange” a generat venituri în 2016 cu 232 de milioane de dolari la nivel naţional şi 677 de milioane de dolari la nivel global, conform news.ro.

Comedia animată "The Bad Guys" rămâne pe locul doi cu 6,9 milioane de dolari din 3.788 de cinematografe nord-americane după patru weekenduri de la lansare. Filmul de familie a avut încasări de de 66 de milioane de dolari la nivel naţional şi 165 de milioane de dolari la nivel mondial.

"Sonic the Hedgehog 2" de la Paramount s-a clasat pe locul trei în top cu 4,5 milioane de dolari din 3.116 de cinematografe în al şaselea weekend de la debut. Până în prezent, "Sonic 2" a generat 175 de milioane de dolari la nivel naţional.

"Firestarter" (Universal), regizat de Keith Thomas, a debutat pe poziţia a patra în calsamentul nord-american de weekend cu 3,8 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea se află ”Everything Everywhere All at Once” (A24), după al optulea weekend de la debut, cu venituri de 3,3 milioane de dolari din 1.726 de cinematografe între vineri şi duminică.

"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" (Warner Bros.) a coborât pe locul şase, după al cincilea weekend de la premieră, generând venituri din 2.578 de cinematografe de 2,4 milioane de dolari.

"The Lost City" (Paramount Pictures), cu Sandra Bullock şi Channing Tatum, s-a menţinut pe şapte, în al optulea weekend de la debut, cu 1,7 milioane de dolari.

"The Northman", regizat de Robert Eggers, cu Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk şi Willem Dafoe, a coborât două locuri, până pe opt, în al patrulea weekend de la lansare şi a generat venituri de 1,7 milioane de dolari.

Pe locul nouă a debutat "Family Camp", regizat de Brian Cates, cu încasări de 1,4 milioane de dolari.

"The Unbearable Weight of Massive Talent" (Lionsgate) a coborât două locuri, până pe zece, în al patrulea weekend de la premieră. Filmul a avut încasări de 1 milion de dolari.