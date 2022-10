Filmul 'El Gran Movimiento' în regia lui Kiro Russo, a câştigat BIEFF 2022

Filmul "El Gran Movimiento", cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Kiro Russo, a câştigat Marele Premiu BIEFF 2022, informează organizatorii festivalului într-un comunicat transmis luni AGERPRES.

Juriul, format din Ada Solomon (producător), Carmen Gray (critic de film) şi Ewa Szablowska (curator), a fost impresionat de modul în care filmul "combină elemente în moduri surprinzătoare'', remarcându-se printr-o "calitate onirică şi ezoterică, în timp ce reuşeşte simultan să rămână împământat în realităţile societăţii'', informează Agerpres.

O menţiune specială a fost acordată lungmetrajului "Piaffe", realizat de Ann Oren, pe care publicul a avut ocazia să o întâlnească la Bucureşti în primele zile ale Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti - BIEFF.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.500 euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost oferit filmului "A.I. Poetries Of Female And Non-Female Beings In Gas Stations At Night". Juriul format din selecţionerii de cinema Calmin Borel, Michal Matuszewski şi Sanne Jehoul a mărturisit că procesul de deliberare în această competiţie "nu a fost deloc complicat", decizia fiind unanimă.

Pelicula "Home When You Return" a obţinut Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj din competiţia internaţională, în valoare de 1.000 euro, oferit de Uniunea Cineaştilor din România. Prin acordarea acestei distincţii, juriul format din Doris Bauer, Andreea Borţun şi Marian Freistuhler şi-a dorit să "onoreze un film care, cu multă curiozitate, redescoperă un loc aparent familiar dintr-o multitudine de perspective surprinzătoare".

Juriul competiţiei internaţionale de scurtmetraj a decis să acorde Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 1.000 euro, oferit de UCIN, cineastului Pavel Mozhar, creatorul filmului "Handbook", pentru maniera în care "construieşte o tulburătoare reconstituire, utilizând un limbaj vizual subtil, un cadraj esenţializat şi o minimă metamorfoză a unui spaţiu care este aproape gol''.

Menţiunea specială a juriului a fost acordată scurtmetrajului "The Spiral", în care regizoarea Maria Silvia Esteve "creează o atmosferă foarte specială în abordarea anxietăţii, pe care o traduce cu măiestrie în limbaj cinematografic''. Totodată, juriul s-a declarat "fascinat de varietatea modurilor vizuale de expresie'' utilizate de cineastă.

Premiul pentru cel mai bun concept vizual, în valoare de 1.000 euro, i-a revenit scurtmetrajului "Nazarbazi", "un poem vizual aranjat într-o manieră isteaţă, redusă la esenţial, care dezvăluie nu doar regimul privirii, dar ne şi atrage atenţia într-un mod foarte senzual''.

Cea de-a XII-a ediţie a BIEFF s-a încheiat duminică cu ceremonia de premiere a celor mai bune filme prezentate anul acesta în cele trei secţiuni competiţionale.

Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală Manekino.