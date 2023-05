Filmul "Guardians of the Galaxy Vol. 3" se menţine în fruntea box office-ului nord-american, generând venituri în plus de 60,5 milioane de dolari pentru al doilea weekend în sălile de cinema, potrivit Exhibitor Relations, potrivit news.ro.

A treia parte din saga Marvel care prezintă echipa de mercenari intergalactici întruchipată de actorii Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Bradley Cooper şi Vin Diesel, conduc de data aceasta spectatorii într-o cursă contra cronometru pentru a-l salva pe ratonul Rochet.

Filmul de animaţie "Super Mario Bros, Movie", inspirat de jocul cu acelaşi nume, se menţine de asemenea pe locul doi, cu 13 milioane de dolari încasări în acest weekend, cumulând mai mult de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial, de acum şase săptămâni.

Pe locul trei în clasament a debutat lungmetrajul "Book Club: The Next Chapter", în care joacă starurile Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen şi Mary Steenburgen. Filmul romantic înregistrează un "debut timid" potrivit analistului David Gross, dar are încasări de 6,5 milioane de dolari.

Filmul horror "Evil Dead Rise" pierde un loc şi coboară pe patru, cu încasări de 3,7 milioane de dolari.

Pe poziţia a cincea, comedia dramatică "Are you there God? It's me, Margaret", a strâns 2,5 milioane de dolari.

Clasamentul este completat de: "Hypnotic" (2,3 milioane de dolari), "John Wick: Chapter 4" (1,9 milioane de dolari), "Love Again" (1,5 milioane de dolari), "Air" (750.000 de dolari) şi "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" (740.000 de dolari).