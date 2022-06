Filmul horror 'Telefonul negru', cu Ethan Hawk, a dominat box office-ul românesc de weekend

Filmul horror "Telefonul negru/ The Black Phone", în regia lui Scott Derrickson, cu Ethan Hawk, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames în rolurile principale, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, conform news.ro.

Producţia a fost văzută în cinematografe de 17.184 de spectatori şi a adunat venituri de 400.959 de lei.

Telefonul este mort. Dar sună... Finney Shaw, un băiat de 13 ani, timid, dar inteligent, este răpit de un ucigaş sadic şi închis într-un subsol izolat fonic, unde ţipetele nu-l ajută cu nimic. Când un telefon deconectat prins în perete începe să sune, Finney descoperă că poate auzi vocile victimelor anterioare ale ucigaşului. Şi acestea sunt gata să se asigure că ceea ce li s-a întâmplat lor nu i se va întâmpla lui Finney.

"Jurassic World: Dominaţia", regizat de Colin Trevorrow, a coborât un loc, până pe doi, în al treilea weekend de la premieră. Filmul a avut încasări de 342.171 de lei, potrivit datelor cinemagia.ro.

"Elvis", filmul biografic regizat de Baz Luhrmann, cu Tom Hanks şi Austin Butler, a debutat în clasamentul românesc pe poziţia a treia, după ce a fost văzut în săli de 12.337 de spectatori, generând venituri de 320.013 de lei.

Povestea lui Elvis (Austin Butler) este văzută prin prisma relaţiei sale complicate cu managerul său enigmatic, colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Povestit din perspectiva lui Parker, filmul se adânceşte în dinamica relaţiei complexe dintre cei doi, care se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, de la ascensiunea lui Presley la faimă, până la vedeta fără precedent care a schimbat cursul istoriei, pe fundalul peisajului cultural în evoluţie şi al pierderii inocenţei în America. În centrul acestei călătorii se află unul dintre oamenii importanţi şi influenţi din viaţa lui Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Butler, cunoscut anterior pentru rolul lui Tex Watson din "Once Upon a Time In Hollywood" de Quentin Tarantino, cântă el însuşi melodiile din prima jumătate a erei de faimă a lui Elvis, iar Hanks, câştigătorul a două premii Oscar, surprinde caracterul enigmatic al lui Parker şi devine povestitorul vieţii renumitului cântăreţ şi actor.

Succesul lui Tom Cruise, "Top Gun: Maverick", a coborât pe patru, în al cincilea weekend de la premieră, cu încasări de 288.295 de lei.

Animaţia "Lightyear", în regia lui Angus MacLane, s-a clasat pe cinci, în al doilea weekend de la lansare, cu venituri de 125.156 de lei.

Topul este completat de animaţia "Fabrica de vise", "Doctor Strange în Multiversul Nebuniei", "Înimă de foc: Neînfricata", "Băieţii răi".

Drama "Evenimentul/ L'événement", de Audrey Diwan, cu Anamaria Vartolomei în rol principal, a debutat pe zece. Filmul a câştigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia în 2021 şi i-a adus premiul Tânără Speranţă la Premiile César Anamariei Vartolomei, precum şi premiul pentru Cea mai bună actriţă la Premiile Lumière, unde producţia a mai fost recompensată şi cu trofeul pentru Cel mai bun film.