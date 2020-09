Filmul 'În plasa prădătorilor sexuali', despre abuzurile online asupra minorilor, va fi proiectat la Astra Film Festival

Filmul „În plasa prădătorilor sexuali”, de de Vít Klusák şi Barbora Chalupová, despre abuzurile online asupra minorilor, va fi proiectat joi seară la Astra Film Festival din Sibiu şi va fi urmat de o dezbatere pe această temă, anunță news.ro.

Documentarul „În plasa prădătorilor sexuali”, care a stabilit un record absolut la box-office în Cehia – cu 115.000 de bilete vândute în primul weekend de proiecţie, depăşind „Joker” şi „Fast & Furious”, va putea fi vizionat în premieră naţională, la Astra Film Festival, începând cu ora 20:00, la Scena Lac.

Vizionarea va fi urmată de o dezbatere cu public.

Tot astăzi, în cadrul AFF2020, va avea loc o premieră mondială şi trei premiere naţionale.

„În plasa prădătorilor sexuali/ Caught in the net” (Cehia, Slovacia, 2020) este un film documentar care arată abuzurile online asupra minorilor de către bărbaţi. Trei actriţe, zece zile şi 2.458 de prădători sexuali. Un experiment care dezvăluie cât de gravă şi urgentă este problema abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet. Trei actriţe cu înfăţişare adolescentină spun că au 12 ani pe conturi false de pe reţelele de socializare. Vorbesc cu bărbaţi de toate vârstele, iar cei mai mulţi dintre ei le invită la video sex, le trimit poze sau link-uri către filme porno. Unii chiar vor să le şantajeze. Filmul este nerecomandat minorilor.

După proiecţia din această seară, publicul este invitat la o dezbatere moderată de jurnalista Alexandra Tănăsescu (culturaladubă.ro), cu participarea invitaţilor Cristian Şimonca (Blogu’ lu’ Ottravă) şi Leah Iuliana Cornelia (ANITP Alba Iulia).

Tot joi, publicul Astra Film Festival are ocazia de a se întâlni cu regizorii Tudor Platon, după vizionarea filmului „Casa cu păpuşi”, Călin Terţan şi Corina Terţan (după proiecţia „Moartea... punct sau virgulă?”), şi cu invitaţii speciali Alexandra Tănăsescu, Cristian Şimonca şi Iuliana Cornelia Leah care vor discuta despre lumea întunecată a pedofililor online, pericolele la care sunt supuşi minorii şi ce avem de făcut pentru o navigare în siguranţă pe net.

„Filmele selectate pentru ediţia din acest an dovedesc încă o dată că se lucrează parcă din ce în ce mai bine. Am avut ocazia să vedem în fiecare zi de festival că publicul apreciază aşa cum se cuvine talentul realizatorilor şi suntem încântaţi că am putut să oferim şi în acest an întâlniri la un nivel atât de înalt între spectatori şi regizori”, a transmis într-un comunicat Csilla Kato, director artistic Astra Film Festival.

Programul zilei de joi prezintă publicului o premieră mondială, trei premiere naţionale şi un concert al trupei Om la Lună. De asemenea, trei filme din această seară se află în cursa pentru Premiul Publicului.

Ora 16:00, Amfiteatru, Muzeul Astra – „Casa cu păpuşi” (Tudor Platon - Romania, 2020 • 80′). Departe de bărbaţi şi de lumea dezlănţuită, Cica, Nana şi prietenele lor se izolează voluntar într-o vilă de pe Valea Oltului. Film nominalizat pentru Premiul Publicului. După proiecţie, Q&A cu regizorul Tudor Platon.

Ora 18:00, Târgul de ţară, Muzeul Astra – „Moartea... punct sau virgulă?” (Călin Terţan, Corina Terţan - România, 2020 • 70′). PREMIERĂ mondială. Filmul este nominalizat pentru Premiul Publicului şi va fi urmat de Q&A. Zece mărturii ale unor oameni care au supravieţuit morţii clinice.

Ora 20:00, Piaţa Mică, Sibiu – „Hai să vorbim despre adulter” (Susanne Kovács - Danemarca, 2019 • 60′). PREMIERĂ naţională, film nominalizat pentru Premiul Publicului. Poate că adulterul e plictisitor, dar trădarea e cu siguranţă interesantă, nu-i aşa?

Ora 20:00, Terasa cu flori, Centrul cultural „Ion Besoiu”, Sibiu – „Cântecele represiunii” (Marianne Hougen-Moraga, Estephan Wagner – Danemarca, 2020 • 90′). PREMIERĂ naţională. Supravieţuitorii unei secte din Chile rememorează 45 de ani de abuzuri şi de viaţă la limita sclaviei.

Ora 20:00, Scena Lac, Muzeul Astra – „În plasa prădătorilor sexuali” (Vít Klusák, Barbora Chalupová - Cehia, Slovacia, 2020 • 100′′). PREMIERĂ naţională (film nerecomandat minorilor). O incursiune în lumea întunecată a pedofililor online. Filmul este urmat de o dezbatere cu Alexandra Tănăsescu, Cristian Şimonca şi Iuliana Cornelia Leah.

Ora 22:00, Târgul de ţară, Muzeul Astra – concert – Om la Lună

Programul complet Astra Film Festival On Air poate fi consultat pe astrafilm.ro.

Biletele pentru AFF2020 sunt puse în vânzare pe astrafilm.ro şi pe eventbook.ro şi sunt disponibile la intrarea în Muzeul Astra (str. Pădurea Dumbrava 16), în Piaţa Mică nr 11 şi la Centrul Cultural Ion Besoiu - doar pentru filmele programate la Terasa cu flori.

Proiecţiile şi evenimentele din cadrul AFF 2020 au loc în 8 locaţii: Scena de pe Lac, Târgul de ţară, Între Mori de Vânt, Pavilionul de Joc, Amfiteatru şi Casele de demult (toate aflate în interiorul Pădurii Dumbrava - Muzeul Astra), respectiv la Terasa cu flori – Centrul Cultural „Ion Besoiu” şi în Piaţa Mică din centrul istoric al Sibiului.

Astra Film Festival 2020 este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film, cu sprijinul Consiliul Judeţean Sibiu, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, al Centrului Naţional al Cinematografiei, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu şi al Uniunii Cineaştilor. Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu şi de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Astra Film Festival se află sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.